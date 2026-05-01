Eine Nacht im Art-Hotel Braun zeigt, wie automatisiert die Zukunft der Hotellerie sein kann – ohne dabei die menschliche Wärme zu verlieren.

Es ist Montagabend, nach 21 Uhr. Hinter der Theke von Martins Lounge im Hotel Braun warten zwei Mitarbeiterinnen auf Bestellungen aus einem Seminar im Konferenzraum – viel passiert nicht mehr, der stressigste Teil des Abends liegt bereits hinter ihnen. Zuvor haben sie rund 30 Gäste mit Getränken und Essen versorgt. Jetzt unterhalten sich Jacqueline Weber (19) und Elisaveta Russkova (20) leise, räumen Gläser weg und warten auf die nächsten Bestellungen.

Martin Braun, Inhaber des Hotels, sagt: »Viele Gäste sehen uns gar nicht mehr.« Foto: Amanda Magalhães Zitta

Im Hintergrund läuft gedämpft Jazzmusik. Warmes, gelbes Licht, weiche Polster – der Raum wirkt wie eine Filmszene kurz vor dem Abspann. Und überall Kunst: Es heißt nicht ohne Grund Art-Hotel Braun – „Art“ ist englisch für „Kunst“. Egal, wo man hinschaut, es gibt Kunstwerke zu sehen. Hier wird der Tag langsam ausgeblendet, während draußen die Stadt längst schläft.

Ein Kontrast: Tag und Nacht

Dass die Abende in Martins Lounge so ruhig sind, war für Jacqueline Weber am Anfang ungewohnt. Früher arbeitete sie vor allem beim Frühstück, wenn der Tag hektisch startet. Dann läuft die Kaffeemaschine ohne Pause, das Buffet muss nachgefüllt, Teller und Gläser müssen abgeräumt werden. Abends in der Lounge geht alles langsamer. „Ich freue mich immer, wenn jemand einen Cocktail bestellt“, sagt sie und lacht. „Dann kann man noch mal was machen – Eis rein, mixen, shaken, das macht schon Spaß.“ An diesem Abend gab es aber nur Wein, Apfelschorle und Bier. Es ist schließlich Montag.

Hinweis auf der Theke: Wenn niemand mehr da ist, gibt’s eine Notrufnummer, um den Inhaber zu erreichen. Foto: Amanda Magalhães Zitta

Kurz nach neun endet im Konferenzraum ein Treffen des Rotary Clubs Kirchheimbolanden. Martin Braun, Inhaber des Hotels und selbst Mitglied des Clubs, kommt in die Lounge und bleibt kurz stehen; ein bewegender Vortrag habe auf dem Programm gestanden. Nach solchen Terminen geht er normalerweise direkt nach Hause. Vorher macht er noch einen Rundgang durch die Lounge, schaut nach dem Rechten, wechselt ein paar Worte mit den Kolleginnen hinter der Theke.

Braun: „Viele Gäste sehen uns gar nicht mehr“

Die beiden Mitarbeiterinnen haben bald Feierabend. Danach können sie für die Gäste kaum noch etwas tun. Martin Braun hat bereits alles vorbereitet, was in der Nacht gebraucht werden könnte. Direkt am Eingang steht ein Zigarettenautomat. Ein paar Schritte weiter: Snacks, Getränke – alles auf Knopfdruck erhältlich. Sogar eine kleine Bibliothek gibt es hier. Noch überraschender wird es, als Braun erklärt, wie das Hotel inzwischen funktioniert: Gäste checken online ein, bekommen ihre Zimmernummer und einen Code, mit dem sie ihr Zimmer betreten können – persönlicher Kontakt ist nicht mehr nötig: „Viele Gäste sehen uns gar nicht mehr. Die kommen rein, gehen aufs Zimmer, und das war’s“, sagt Braun.

Auch morgens ist Selbstbedienung angesagt: Gäste können sich ihren Kaffee jederzeit selbst holen. Foto: Amanda Magalhães Zitta

Doch eine Wand voller Dankesnachrichten und sogar Zeichnungen über den Aufenthalt im Hotel zeigt, dass der persönliche Kontakt doch nicht so gering ist. Mit 40 Zimmern im Haus und bedeutenden Veranstaltungen in der Stadt wird schnell klar, dass der Ort gut besucht ist und einen guten Eindruck bei den Gästen hinterlässt.

Hohe Kosten und Personalmangel

Der Service habe sich inzwischen geändert, erklärt Braun. „Der Kontakt ist heute weniger Arbeit und mehr Smalltalk. Wenn ein Gast runterkommt und sagt: Ich wollte nur sagen, ich bin da – dann ist das eigentlich der schöne Teil.“ Für ihn sei es wichtig, dass sich das Hotel wie ein Stück Zuhause anfühlt. „Und das kann auch heißen, einfach in Ruhe gelassen zu werden.“ Ganz freiwillig sei dieser Wandel allerdings nicht entstanden, sagt Braun und lacht ein wenig. „Reine Servicemitarbeiter haben wir gar keine mehr.“ Die Arbeit in der Lounge übernehmen heute die Mitarbeiterinnen an der Rezeption mit – „da wären wir inklusive einer Abzubildenden bei aktuell acht Angestellten“.

Auch auf dem Parkplatz des Supermarktes gegenüber ist nachts kaum was los. Foto: Amanda Magalhães Zitta

Auch deshalb wurde der Bereich für externe Gäste geschlossen. Personalmangel, steigende Kosten und neue Arbeitszeiten hätten vieles verändert. „Wir versuchen, alles, was Pflichtaufgabe ist, zu automatisieren“, sagt Braun. Das soll heißen: einchecken, bezahlen, Zimmer öffnen. Dann bleibe mehr Zeit für das, was er eigentlich unter Service versteht: mit Gästen reden, Fragen beantworten, einfach da sein. Wer im Hotel Braun online bucht und eincheckt, könne sogar etwas weniger bezahlen. Ein kleiner Rabatt soll Gäste dazu bringen, den digitalen Weg zu nutzen. Für das Hotel bedeute das weniger Arbeit an der Rezeption und für die Gäste mehr Unabhängigkeit.

Relikt aus alten Zeiten: So hat man früher telefoniert. Foto: Amanda Magalhães Zitta

Geldautomatensprengung und seltsame Besuche

Draußen, gegenüber vom Hotel, liegt der Parkplatz des Hit-Markts fast verlassen da. Vereinzelte Autos stehen im schwachen Licht, sonst nichts. Tagsüber ein Ort des Kommens und Gehens, wirkt er jetzt beinahe fremd. „Das war früher anders“, erzählt der Inhaber fast lächelnd. „Hier war ja die Geldautomatensprengung und solche Sachen.“ Auch über Drogenhandel in der Umgebung habe es immer wieder Beschwerden gegeben. Die Polizei habe aber in den vergangenen Jahren stärker kontrolliert, seitdem habe sich die Lage spürbar beruhigt.

Jacqueline Weber arbeitete beim Frühstücksbuffet und hilft auch abends aus. Foto: Amanda Magalhães Zitta

Auch die frühere Kegelbahn der Halle passe sich den neuen Gegebenheiten an: Sie wird dieses Jahr, anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Art-Hotels renoviert. „Wir haben dafür mit einer bekannten Künstlerin gesprochen, die spontan entscheidet, wie sie die Wände gestalten möchte“, erklärt er. Dabei zeigt er einige Beispiele ihrer bisherigen Arbeiten: bunte Linien und Formen, die sich in durchgehenden Mustern über Wände und teilweise den Boden erstrecken. „Wir wollen daraus einen Ort machen, an dem die Gäste einfach entspannen und ihre Freizeit genießen können.“

Eine Wand, voll mit Kunst und Dankesworten von den Besuchern. Foto: Amanda Magalhães Zitta

Für diesen Tag fertig, verabschiedet er sich schließlich und macht sich auf den Weg nach Hause – nur ein paar Meter vom Hotel entfernt und jederzeit erreichbar, falls seine Gäste einen Wunsch haben sollten.

Die Nacht zieht sich ein bisschen hin

Um 22.10 Uhr kommt noch jemand, Elisaveta Russkova verlässt kurz ihren Platz in der Lounge und geht an die Rezeption. Viel zu tun gibt es aber nicht mehr, denn: Der Check-in ist längst erledigt. Der Gast möchte nur kurz Bescheid sagen, dass er angekommen ist und fragt nach einer Rechnung – für Geschäftsreisende nichts Ungewöhnliches. Elisaveta Russkova erklärt ihm, dass er sie am Morgen bekommt, dann ist das Gespräch auch schon wieder vorbei, und er geht zu seinem Zimmer.

Das Art-Hotel Braun bietet an vielen Ecken Künstlerisches. Foto: Amanda Magalhães Zitta

An der Rezeption zeigt sie dann etwas, das sie viel interessanter findet: ein altes, rosa Telefon, das noch immer funktioniert. Früher habe es sogar zwei davon gegeben, erzählt sie, ein noch älteres Modell, bei dem man mit dem Finger die Nummern drehen musste. Auf dem Tresen steht außerdem eine kleine Klingel neben einem Hinweis. Darauf steht: „Wir schlafen alle“.

Das Hotel schläft ein

Externe Gäste draußen, interne Gäste drinnen: Jetzt ist Feierabend, aber es gibt noch ein paar Dinge zu erledigen, bevor geschlossen wird. Während Elisaveta Russkova die Theke säubert, reinigt Jacqueline Weber den Konferenzraum und kümmert sich um das Getränkesortiment. „Heute hatten wir viel Schorle“, stellt sie fest. „Jetzt gehen wir in den Keller und sortieren das Pfand.“ Direkt danach macht Elisaveta Russkova die Kasse. Auch der Zugang zur Sauna zeigt den Einsatz moderner Technologie: Die Mitarbeiter benötigen einen Code, um hineinzugelangen und sie auszuschalten. Danach ist alles für den nächsten Tag vorbereitet. An der Rezeption weist ein Bildschirm darauf hin: „In dringenden Fällen erreichen Sie unseren Inhaber telefonisch.“ Doch das wird wahrscheinlich nicht nötig sein, denn die Nächte sind in der Regel ruhig.

Meeting am späten Abend: Es gibt Wein, Bier und Apfelschorle. Foto: Amanda Magalhães Zitta

Die Serie: Nachtschicht-Geschichten

Das ist der zweite Teil unserer Serie „Wenn alles schläft“. In den nächsten Wochen lesen Sie in unregelmäßigen Abständen Nachtschicht-Geschichten und Reportagen darüber, was in der Dunkelheit rund um den Donnersberg so los ist. Wer arbeitet eigentlich, wenn alle anderen schlafen? Was passiert nachts in Hotels, Kneipen und 24-Stunden-Fitnessstudios oder an der Tankstelle? Wir besuchen die Polizeiwache, gehen mit einem Jäger auf die Pirsch und nehmen Sie mit in die Notaufnahme des Krankenhauses. Unsere Reporter sind nachts putzmunter und stundenlang unterwegs, sie tauchen in fremde Welten ein, besuchen Menschen, die sich für die Gesellschaft die Nacht um die Ohren schlagen und Orte, um vom „Nachtleben am Berg“ zu berichten. In unserer ersten Folge berichteten wir über den Bäcker Mützel in Rockenhausen und wie er in der Nacht 1000 Brötchen backt.