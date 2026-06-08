Ein Jahr nach der Wiedereröffnung zieht das Hoormann-Haus eine positive Bilanz. „Wir sind auf unfassbar großes Interesse gestoßen“, sagt Sammlungsleiterin Annika Treiber.

Startschuss für die Wiedereröffnung des Atelierhauses des verstorbenen Künstlerehepaares war die Kirchheimbolander Kulturnacht vergangenen August: „Da wurden wir förmlich überrannt“, erinnert sich Treiber begeistert. Seither finden in den Bolander Räumlichkeiten monatliche Führungen statt, die stets ausgebucht sind. Maximal 25 Personen könnten daran teilnehmen, Anmeldewünsche gäbe es jedoch weitaus mehr. „Ich musste Leuten auch schon absagen. Im Juni bieten wir daher erstmals an einem Tag zwei Führungen an“, kündigt Treiber an. Zum spontanen Erfolg wurde auch die Veranstaltung „Zum Tee bei Hoormanns“ vergangenen November. Für den Herbst ist eine Wiederauflage der Bildbebetrachtung mit offener Führung angekündigt.

Die Kunsthistorikerin Annika Treiber übernahm 2025 die Leitung des Hauses. Sie schätze die Geschichten, die die Menschen zu den Führungen mitbrächten, sagt sie. Unter den Besuchern befänden sich auch zahlreiche ehemalige Schüler und Begleiter des 2022 verstorbenen Malers. „Es ist bei den Führungen immer spannend, zu sehen für welche Bilder sich die Besucher am stärksten interessieren.“

In der unteren Ausstellungsebene des Hoormann-Hauses sollen künftig Wechselausstellungen stattfinden. Foto: Jeannette Anthes

Besonders freut Treiber, selbst Mutter von drei Kindern, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit lokalen Kindergärten und Vorschulen. Im Dezember erhielt das Hoormannsche „Schneckenhaus“ erstmals Besuch von Kindergartenkindern aus Stetten. Es folgten weitere Kinderworkshops mit Gruppen aus Albisheim, Marnheim, Oberwiesen und Bolanden.

Eine eigene Museumspädagogin

Dank der finanziellen Unterstützung des Wormser Unternehmens Rauh konnte nun auch eigens eine Museumspädagogin eingestellt werden: Esther Bachmann. Unter dem Motto „Entdecke die Schnecke“ hat die ausgebildete Erzieherin im Mai die erste Gruppe Vorschulkinder zu einem Workshop begrüßt. Bachmann wird dabei von „Kollege“ Kurt unterstützt: „Kurt, der Koffer“ stammt aus dem Besitz von Hermann Hoormann, ist mit Mal- und Zeichen-Utensilien gefüllt und erfreut sich bei den Kindern höchster Beliebtheit.

Inspiriert von Christine Hoormanns „phantastischen Keramikschnecken“ dürfen die jungen Künstler im Anschluss eigene Kreationen aus selbsthärtendem Ton fertigen. Kreisweit seien alle Kindergärten eingeladen, für den Herbst ist eine spezielle Führung für Familien mit Kindern angedacht.

»Kurt, der Koffer« dient als erfolgreicher »Helfer« bei den Workshops mit Kindern. Der Koffer und die Malutensilien stammen aus dem Besitz von Hermann Hoormann. Foto: Jeannette Anthes

Für die beiden Ausstellungsebenen des Ateliergebäudes plant Treiber zusätzlich zur Dauerausstellung über Leben und Werk der Hoormanns ein neues Konzept für Wechselausstellungen. „Damit haben wir die Möglichkeit, die vielfältigen Aspekte der Werke zu zeigen“, so Treiber. Die Kuratorin will zudem das Schaffen von Christine Hoormann stärker in den Vordergrund rücken. Die 2017 verstorbene Keramikerin gestaltete eine Vielzahl an Fantasiewesen sowie zahlreiche Gegenstände für den täglichen Gebrauch. Beides soll eine stärkere Präsenz in den Ausstellungen erhalten.

Nach einer ersten Kunstauktion Anfang Dezember seien zunächst keine weiteren geplant, erklärt Treiber weiter. Die Besucher interessierten sich vielmehr gezielt für bestimmte Motive, einzelne Grafiken und Radierungen verkauften sich immer wieder.

„Wenn Kunst nicht vermittelt wird, ist sie tot“

Auch die zahlreichen Arbeiten aus dem angrenzenden Wohnhaus der Hoormanns sollen langfristig den Weg in die offizielle Ausstellung schaffen. In einem ersten Schritt steht eine neue Hängung für die Dauerausstellung an.

Das Herzstück ihrer Arbeit sieht Annika Treiber in der der Etablierung des Hauses als Begegnungsstätte für und mit der Kunst. Essenziell sei dabei der lebendige Dialog während der Führungen: „Wenn Kunst nicht vermittelt wird, ist sie tot. Und wir haben hier einen großen Schatz – die Werke der Hoormanns sind dafür einfach wunderbar geeignet.“

Info

Einige freie Plätze gibt es noch für die Führung am 11. Juni um 11 Uhr. Um Anmeldung unter hoormann-haus@web.de wird gebeten. Weitere Details sind unter hoormann-haus.de abrufbar. Der Eintritt zu den Führungen ist frei, um eine Spende wird gebeten.

