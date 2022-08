Alle Welt macht sich derzeit Gedanken, wie und wo man möglichst rasch und effektiv Energie einsparen kann. Auch bei der Verbandsgemeinde Eisenberg hat man sich darüber den Kopf zerbrochen – und nun ein paar Ideen vorgestellt.

Eisenbergs Bürgermeister Bernd Frey (SPD) hat seine Führungskräfte neulich zu einer Sitzung eingeladen. Das Thema: Wo kann die Verwaltung der Verbandsgemeinde angesichts steigender Energiekosten möglichst schnell und effektiv Energie einsparen?

Man fängt nicht bei Null an. Ein bisschen was ist ja auch schon passiert. Im Waldschwimmbad etwa wurde bereits die Wassertemperatur zu Beginn der Badesaison um zwei Grad abgesenkt. Ab 1. September soll schließlich ganz auf die Erwärmung des Wassers verzichtet werden.

Verwaltungsräume werden kühler

Mit Beginn der Heizperiode am 1. Oktober rücken dann die vorhandenen Heizungsanlagen in den Fokus. Etwa in den Grundschulen und dem Verwaltungsgebäude. Das bedeutet konkret, dass in den Abendstunden die Anlagen früher heruntergefahren werden und am nächsten Morgen zu einem späteren Zeitpunkt wieder hochgefahren werden. Am Wochenende sollen tagsüber die Heizungsanlagen auf ein Minimum reduziert werden. Die drei Grundschulen in Eisenberg, Ramsen und Kerzenheim wurden in den vergangenen Jahren aufwendig renoviert. Hierbei habe man großen Wert auf Wärmedämmung gelegt, was letztlich der Energieeinsparung dienen werde, so Frey.

Die Raumtemperatur in den Verwaltungsgebäuden werde auf 20 Grad abgesenkt, kündigt der Bürgermeister überdies an. Dies entspricht der aktuellen Mindestvorgabe der Arbeitsstättenverordnung.

So wird im Waldstadion gespart

Auch das Waldstadion wurde unter die Lupe genommen. Frey wandte sich dabei gegen eine Abstellung des Warmwassers, solange dort Sportbetrieb stattfindet. „Wenn wir hier den Warmwasserhahn zudrehen, verlagern wir nur das Duschen in den privaten Bereich. Dann hätten wir nichts gewonnen. Dadurch könnten wir zwar Kosten sparen, ziehen aber auch automatisch dem aktiven Sportbetrieb den Stecker“, stellt er fest. Sparpotenzial sieht der VG-Chef jedoch beim Flutlicht der drei Sportanlagen in Eisenberg, Ramsen und Kerzenheim. Während des Trainings in den Herbst- und Wintermonaten solle das Flutlicht nur während des Trainings strahlen. Und man müsse hierbei auch nicht die komplette Flutlichtanlage in Betrieb nehmen.

Auch bei den Feuerwehren sieht Frey Möglichkeiten zur Energieeinsparung. Alle Gerätehäuser sind so gebaut, dass die Umkleideräume von der Fahrzeughalle räumlich getrennt sind und auch isoliert sind. Das heißt: Man könne die Temperatur in den Fahrzeughallen absenken, ohne Betriebsbereitschaft und Einsatzfähigkeit der Feuerwehren in den Wintermonaten zu gefährden. Die Feuerwehrleute können sich in normal temperierten Räumen umkleiden. Auch das Duschen nach Einsätzen sei kein Problem, so Frey.