Das Kontrollieren von Überlandstromleitungen ist eine Sache, die volle Konzentration von allen vier Insassen des Hubschraubers abverlangt: für den Piloten, um nicht in die Leitungen zu geraten, für die Mitarbeiter der Pfalzwerke, um auch kleine Schäden im 110-Kilovolt-Netz zu entdecken. Warum die Pfalzwerke ab und an in die Luft gehen wie neulich bei Kerzenheim.

1200 Kilometer lang ist das 110-Kilovolt-Überlandleitungsnetz der Pfalzwerke. Es führt von der südlichen Landesgrenze durch die Rheinebene entlang der Haardt bis zum Eistal, von wo aus sich die Leitungen in den Westpfalz südlich des Donnersbergs entlang erstrecken. Das Energieunternehmen, das auch Stromversorger wie die Keep GmbH in Eisenberg versorgen und in Kerzenheim die Endverbraucher beliefern muss, betreibt das Leitungsnetz. Wer es nutzen will, der entrichtet dafür Durchleitungsentgelte.

Die Überwachung dieses Stromnetzes ist Aufgabe der Pfalzwerke, die hierfür regelmäßig Hubschrauber einsetzt, um die Leitungen in Augenschein zu nehmen. Die Mitarbeiter im Hubschrauber halten beispielsweise nach Stellen Ausschau, wo Blitze in die Leitungen eingeschlagen haben oder sonstigen Schäden aufgetreten sein könnten. Immerhin überspannen die Leitungen an den hohen Metallmasten Strecken von meist mehreren Hundert Metern.

Immer wieder sieht man, vorwiegend im Sommer, auch Mannschaften der Pfalzwerke, die an den Masten nach oben klettern, um dort nach Schäden zu suchen oder eben solche zu beheben. „Die Untersuchungen werden im 110-Kilovolt-Netz im Wechsel mit einer Befliegung und eine direkten Sichtprüfung vorgenommen“, informiert Susanne Becker, Pressesprecherin der Pfalzwerke. Gearbeitet wurde in den vergangenen Wochen in Etappen, wobei der Abschnitt bei Kerzenheim von Maxdorf aus abgeflogen wurde, die nächste Etappe begann dann in Otterberg.

Viel Geschick gefragt

Warum die Mitarbeiter beim Flug sehr genau hinschauen müssen, das erklärt sich schon aus der Geschwindigkeit des grauen Helikopters. Der schiebt sich nämlich nicht langsam entlang der Leitungen vor, sondern rauscht in hoher Geschwindigkeit heran, es ist eine Sache von Sekunden.

Am Mast oberhalb des Friedhofs scheint die Maschine mal kurz in der Luft zu verharren, bevor sie mit hoher Geschwindigkeit davon rauscht. Nach einigen Minuten kommt der Heli noch einmal zurück, dreht über Rodenbach Richtung Tiefenthal ein, ein letzter Blick auf die Leitungen, dann ist das graue Fluggerät außer Sichtweite.

Wie die Pfalzwerke jetzt nach der Auswertung der Ergebnisse ihrer Beobachtungen mitteilen, ist im Bereich Grünstadt bis Kerzenheim wohl alles in Ordnung mit dem Netz. Stromausfälle im größeren Stil dürften damit in naher Zukunft ausgeschlossen sein.