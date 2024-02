Zehn Jahre hat die Pause gedauert, die der Lebendige Adventskalender in Dannenfels gemacht hat. Dass es zuvor bereits eine Dekade lang einen solchen Adventskalender gegeben hatte und die Gemeinde damit zu den ersten im Umkreis gehörte, die ein solches Dezember-Stelldichein veranstaltet hatten, darauf sind die Dannenfelser stolz. 2023 haben Bürger und Bürgerinnen in Eigeninitiative den schönen Brauch wieder aufleben lassen. Zum Organisationsteam gehörten Heidi Schnell, Heike Heilmann, Elke Löhnert/Zorn und Sylvia Kellermann. Vom 1. bis zum 24. Dezember wurde fast jeden Abend ein festlich geschmücktes Fenster geöffnet – jeweils bei Privatpersonen, Vereinen, den Kerweborsch, dem TuS, der Kirche oder Gaststätten. Bei Glühwein, Kinderpunsch und anderen Leckereien haben sich die Dannenfelser auf Weihnachten eingestimmt. Geschichten wurden gelesen, Musik wurde gespielt – und immer dabei war die „Spendenwutz“, in der Geld gesammelt wurde. Die Veranstalter von Adventsfenstern hatten die Möglichkeit, dort ihre Auslagen zu entnehmen, aber fast alle Teilnehmer überließen die Spenden komplett. Am Ende kam eine stolze Summe von 967 Euro zusammen, die vom Orgateam auf 1000 Euro aufgestockt wurde. Dieser Betrag wurde am Montag dem Förderverein der Kita Dannenfels übergeben.