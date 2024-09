„Die Eisebejer Kerb war do, was warn die Leit’ so froh!“, hieß es am Freitag und Samstag in Eisenberg. Zahlreich waren die Besucher in den Stadtkern gepilgert. Was ihnen auf dem Marktplatz an den Jahrmarktständen und auf den Fahrgeschäften alles geboten wurde.

Der Olympia Express drehte sich auf der Eisenberger Kerwe bis spät in die Nächte hinein, Schokoküsse und Crêpes schmeckten. Aber auch das Festprogramm wurde gut angenommen.