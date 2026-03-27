Der SV Kirchheimbolanden will seine jüngste Siegesserie in der Fußball-Landesliga West ausbauen. Der Gegner am Sonntag indes träumt vom Aufstieg.

„Wir sind gut drauf, die Mannschaft hat gut trainiert“, kündigt Timo Riemer an und gibt sich kämpferisch: „Wir wollen Hauenstein so lange wie möglich ärgern.“ In der Hinrunde kassierten die Kirchheimbolander zu Hause gegen die Südwestpfälzer eine 1:4-Niederlage. Nach dieser Partie ging es für die in der Anfangsphase der Runde sogar zwischenzeitlich auf Platz eins platzierten Donnersberger dann erst einmal bergab. Doch die längere Schwächephase hat der SVK längst wieder überwunden.

Im Hinspiel keine Chance

Riemer hat aber noch bleibende Erinnerungen an das erste Aufeinandertreffen mit dem Verbandsliga-Absteiger. „Ich fand, dass der SC Hauenstein das beste Team der Liga gewesen ist. Die Offensive dieser Mannschaft ist bärenstark. Wir hatten an dem Tag eigentlich gar keine Chance“, sagt der Spielertrainer. Zuletzt schwächelte aber auch die vermeintliche Übermannschaft. Am vergangenen Wochenende musste Hauenstein (40 Punkte) eine 2:5-Schlappe auswärts beim SV Rodenbach hinnehmen. Das Team von Trainer Philipp Weishaar gab durch die Niederlage die Tabellenführung an den VfR Baumholder (41 Zähler) ab. Die Hauensteiner liegen nun einen Zähler hinter dem neuen Spitzenreiter, haben aber noch ein Nachholspiel. „Eigentlich spielen wir deshalb ja gegen den Tabellenführer“, findet SVK-Spielercoach Riemer.

Trainer hat einen Plan

Personell muss er nur auf wenige Spieler verzichten. Samuele Gualtieri knickte im Dienstagstraining unglücklich um. „Sein Knöchel ist dick, ob es für das Spiel gegen Hauenstein für ihn reichen wird, ist noch nicht sicher“, sagt Riemer. Und ein weiterer Offensivspieler wird am Sonntag wohl nicht mit in die Schuhstadt fahren: Henrik Hillesheim meldete sich unter der Woche erkrankt ab. Vielleicht könnte es für den 23-Jährigen aber noch reichen. „Wir haben einen Plan für Sonntag, wollen den umsetzen“, betont Riemer. Auch der Gegner muss auf Leistungsträger verzichten. Bei Hauenstein fällt Hendrik Gräfe, der bei der Partie in Rodenbach die Rote Karte sah, gesperrt aus.

Riemer sagt: „Für Hauenstein ist es ein ganz wichtiges Spiel gegen uns. Wenn sie am Sonntag wieder patzen, dürfte der erste Tabellenplatz erst mal weg sein. Wir haben keinen Druck, können befreit aufspielen.“

So viele Punkte wie möglich holen

Der SV Kirchheimbolanden steht in der Tabelle der Landesliga West mit 31 Punkten auf dem sechsten Rang. Mit einem Sieg in Hauenstein könnten die Donnersberger den Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz, der am Saisonende zu den Aufstiegsspielen berechtigen würde, vielleicht auf sechs Zähler verkürzen. Doch daran will Riemer nicht denken. „Wir wollen einfach ein gutes Spiel machen und so viele Punkte wie möglich noch in der Restrunde holen. Dann schauen wir einfach, was am Ende rauskommt“, sagt der Coach.