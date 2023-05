Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Mit Plätzchen aus dem 3D-Drucker IT entdecken“: Der Aufruf ist zwar leicht irreführend, denn gedruckt werden nicht Plätzchen, sondern die Formen dafür. Die Idee dahinter hat es trotzdem in sich. Die IKK Südwest ist mit ihrem Programm „IT2School“ in der IGS Rockenhausen dazugekommen. In den fünften Klassen zeigt sich damit, wie wunderbar Technik, gesundes Essen und Weihnachten zusammenpassen können.

„Wie funktioniert 3D-Drucken?“, fragt Heiko Baumann seine Gruppe aus der 5a und gibt selbst die Antwort: „Es ist ähnlich wie bei einer Heißklebepistole.