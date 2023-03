Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer weiß heute noch, dass die Ganztagsschule über viele Jahrhunderte die normale Schulorganisation in Deutschland und auch in der Pfalz war? Nicht mehr so viele. Guido Seelmann-Eggebert hat sich im Archiv des Nordpfalzgymnasiums auf Spurensuche begeben.

Die heute noch vielfach in Deutschland übliche Halbtagsschule ist ein Phänomen aus dem 19. Jahrhundert. In Anlehnungen an die Tradition der Kloster- und Domschulen des Mittelalters wurden die