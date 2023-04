Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Korbjägerinnen des TV Kirchheimbolanden hätten in der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz 2 am vergangenen Samstag gegen die SG TSG Deidesheim/Neustadt gespielt. Der Verband hatte das Okay für Spiele unter 2G-plus-Regelung gegeben. Doch die Partie wurde kurzfristig abgesetzt. Was ist passiert?

So hatte doch gerade am späten Donnerstagabend der Vorstand des Basketballverbandes Rheinland-Pfalz (BVRP) beschlossen, dass trotz aktueller Zuspitzung in der Corona-Pandemie und der seit 4. Dezember