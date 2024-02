In der Nacht auf Freitag nahm die Polizei zwei Jugendliche in Gewahrsam, die einem Platzverweis nicht nachgekommen waren. Die beiden hatten den Altweiberfasching in Rockenhausen besucht und waren dort mit anderen Gästen in Streit geraten. Daraufhin wurden sie vom Sicherheitsdienst der Halle verwiesen, und ihnen wurde ein Hausverbot erteilt. „Beide waren deutlich alkoholisiert, verhielten sich weiterhin aggressiv und uneinsichtig und versuchten mehrfach, erneut in die Halle zu gelangen“, schildert die Polizei. Polizisten nahmen eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs auf und erteilten den Platzverweis.

Nach etwa einer halben Stunde erschienen die beiden Jugendlichen jedoch erneut am Halleneingang, so dass die Polizei sie mitnahm, um sie ihren Eltern zu übergeben. Beim Weg zur Dienststelle hätten die beiden „massiven Widerstand“ geleistet. Eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter hätten leichte Verletzungen erlitten, berichtet die Polizei, die gegen einen der beiden ein sogenanntes Distanz-Elektro-Impuls-Gerät einsetzte. Gegen die beiden jungen Männer wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.