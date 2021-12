Im Ortskern von Lohnsfeld wird es kein Domizil für Störche geben. Ein entsprechender Vorstoß von Ortsbürgermeister Walter Bertram fand überhaupt keine Zustimmung im Gemeinderat. Im Gegenteil, es gab massiven Widerstand.

Die Nordpfalzgemeinde hat sich in den letzten Jahren einen besonderen Namen durch ihre Störche gemacht. An verschiedenen Stellen in der Gemarkung wurden auf eine private Initiative hin auf hohen Masten Storchennester gesetzt. Schon bald danach hatten Störche, vor allem im Lohnsbachtal, diese natürlichen Brutstätten bezogen. Sehr schnell wurde der Ort daraufhin als „Storchendorf“ über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt.

Nun sollte eine Brutstätte im Ort auf dem Dach der ehemaligen Schule, dem heutigen Bürgerhaus, geschaffen werden. Dazu hatte Ortsbürgermeister Walter Bertram den stillgelegten Schornstein auserkoren. Die Kosten für das Nest wollte er selbst übernehmen. Die Feuerwehr sei bereit, das Nest nicht nur in luftige Höhe zu bringen, sondern auch zu befestigen, sagte er bei der Präsentation seiner Idee im Gemeinderat. „Somit hätten wir ein weiteres Storchennest, und diesmal in der Ortsmitte“, so Bertram.

Ratsmitglieder gegen Standort Schulhausdach

Doch mit seiner Idee stieß der Ortschef auf Widerstand im Rat. Zunächst einmal wurde der Standort Schulhausdach abgelehnt. Darauf befindet sich eine Luftschutzsirene, und in den Reihen der Ratsmitglieder war man der Meinung, dass dies die Störche vertreiben würde. Bertram hielt dagegen und wies darauf hin, dass er sich im Vorfeld der Präsentation bei einem Fachmann entsprechend informiert habe. Von einer Störung der Störche könne nicht ausgegangen werden, habe dieser ihm versichert. Als Beweis habe er bereits vorhandene Storchennester auf betriebsbereiten Sirenen genannt. Lediglich Knalleffekte sollten im Umfeld von Störchen vermieden werden.

Zumindest ein Ratsmitglied befürchtete darüber hinaus eine Verschmutzung der Dacheindeckung, weshalb er sich gegen das angestrebte Nest aussprach. Weitere Befürworter des Nestes auf dem Schuldach waren nicht zu vernehmen, sodass es der Ortsbürgermeister dabei beließ.

Weitere Themen im Rat:

Die Straße im Gewerbegebiet Schäferdell wird in Anlehnung an den Gewannnamen diese Bezeichnung erhalten.