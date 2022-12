Die VG Eisenberg feiert 50. Jubiläum. Anlässlich dessen lohnt ein Rückblick. Jetzt wird im Ramser Ratsprotokoll geblättert.

Bereits 1967 hat der Gemeinderat Ramsen einstimmig entschieden, „dass ein freiwilliger Zusammenschluss zu einer größeren Verbandsgemeinde abgelehnt wird“. In der Begründung wird unter anderem angeführt, dass Ramsen eine Verwaltung habe, „die die Gewähr bietet, dass alle anfallenden Aufgaben ordnungsgemäß erledigt werden“.

Im Gemeindedienst standen ein Inspektor, zwei Angestellte und ein Feld- und Forstaufseher, der gleichzeitig Gemeindediener war. Diese Personen seien mit den „örtlichen Verhältnissen bestens vertraut und können dadurch einen Großteil der anfallenden Aufgaben besser und schneller als eine ortsfremde Verwaltung erledigen, die nicht die persönlichen, wirtschaftlichen oder familiären Verhältnisse“ der Bürger kennt.

Amtsgeschäfte nicht mehr einfach im Tagesablauf

Als wesentlicher Punkt wird außerdem genannt, dass „unsere Einwohner bisher die notwendigen Amtsgeschäfte gelegentlich, also im Rahmen des Tagesablaufs erledigen“. Künftig werde das unmöglich sein und „die Einwohner müssten sich beispielsweise jeweils besonders anziehen, die Kleinkinder zu fremden Leuten in Obhut geben und die genau festgelegten Sprechstunden einhalten“.

Ein weiteres Gegenargument waren die Fahrtkosten nach Eisenberg. Zwei Jahre später, 1969, lehnte der Rat eine Stellungnahme zum Vorschlag des Landratsamtes ab, der eine VG Eisenberg mit den Orten Ramsen, Rodenbach, Ebertsheim, Quirnheim und Eisenberg vorsah. Im November desselben Jahres legte das Landratsamt zwei weitere Vorschläge vor, die beide Ramsen der VG Eisenberg zuteilten.

Grundsätzlich war der Rat dagegen

Doch der Gemeinderat sprach sich grundsätzlich gegen einen Beitritt aus. Falls eine Zwangseingliederung angeordnet würde, sah der Rat eine VG mit Eisenberg, Kerzenheim und Ramsen als „bessere Lösung“ an. 1970 lehnte der Rat trotzdem einstimmig diese Konstellation ab. Für Ramsen bedeute eine VG das Ende der Eigenständigkeit und bringe nur Nachteile mit sich, außerdem sollten „unter allen Umständen Kerzenheim und Ebertsheim“ mit einbezogen werden.

Drei Verbandsgemeinden auf engstem Raum seien nicht vorteilhaft, aber das obere Eistal biete sich für „eine verwaltungs- und finanzstarke Einheit“ an. Im Zielplan der Landesregierung wurde Ramsen dann der künftigen VG Eisenberg zugeordnet. Allerdings sagte die SPD-Fraktion immer noch Nein zu einem freiwilligen Beitritt. Nach all den Kontroversen wurde am 1. November 1972 die Gemeindeverwaltung Ramsen aufgelöst. Aber der Bürgermeister hält weiterhin an drei Tagen in der Woche seine Sprechstunden ab und an einem Tag ist dann sogar ein Mitarbeiter der Eisenberger Verwaltung als Hilfestellung mit dabei.