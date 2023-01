Eine 70 Jahre alte Frau aus Göllheim ist am Mittwoch Whatsapp-Betrügern auf den Leim gegangen. Der Fall ist einer von mehreren in den vergangenen Wochen. Die Seniorin erhielt den Angaben der Polizei zufolge zunächst eine SMS von ihrer vermeintlichen Tochter. Darin wurde sie aufgefordert, unter der angezeigten, neuen Nummer Kontakt über Whatsapp aufzunehmen. Nachdem die 70-Jährige zunächst einige Familienbilder an den Betrüger geschickt hatte, überwies sie zudem einen vierstelligen Betrag. Erst als die Seniorin hinterher Kontakt zu ihrer richtigen Tochter aufgenommen hatte, flog der Betrug auf.