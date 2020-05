Ein Hoch über Mitteleuropa beschert uns einige freundliche und warme Frühlingstage. Es entfernt sich jedoch bis Samstag Richtung Schwarzes Meer. Gleichzeitig nähert sich von Frankreich her ein Tief mit seinen Schauerwolken. Am Sonntag schickt uns ein Tief über Skandinavien kältere Polarluft, die auf die noch vorhandene warme Luft in unserer Region trifft. Infolgedessen können weitere Regenfälle oder Schauer ausgelöst werden.

Vorhersage Donnerstag: Nach frischer Nacht verwöhnt, wird die Luft dank kräftiger Sonneneinstrahlung bis zum Nachmittag wieder kräftig aufgeheizt. Zum Abend hin ziehen von Westen dünne Schleierwolken auf.

Freitag:

Heute scheint zumindest zeitweise wieder die Sonne. Allerdings können hohe und auch mittelhohe Wolkenfelder die Einstrahlung mindern, oder den Stand der Sonne milchig abschirmen.

Samstag: Die Wolken werden dichter und können es hin und wieder auch mal tröpfeln lassen. Die Sonne lässt sich nur noch hin und wieder blicken. Am Abend und in der Nacht zu Sonntag können sich örtliche Schauer und Gewitter bilden. Die Luft kühlt ab.

Sonntag:

Heute dominieren meistens die Wolken und es kann gelegentlich etwas regnen. Bis zum Abend frischt der Nordostwind zum Teil böig auf und trocknet die Luft wieder ab. Die Temperaturen gehen dabei weiter zurück.

Weiterer Trend:

Am Montag halten sich noch kompaktere Wolken, Regen fällt jedoch kaum. Im Tagesverlauf stellen sich einige Auflockerungen ein. Ab Dienstag wird es wieder freundlicher, es bleibt jedoch kühl, und nachts droht bei längerem Aufklaren auch wieder Frost.

Wetterdaten für die Donnersbergregion

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 2 bis 6, Freitag 4 bis 8, Samstag 8 bis 11, Sonntag 10 bis 13.

Höchsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 19 bis 22, Freitag 21 bis 24, Samstag 16 bis 19, Sonntag 12 bis 15.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag 0 bis 5, Freitag 0 bis 5, Samstag 60 bis 70, Sonntag 60 bis 70.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Donnerstag 0, Freitag 0, Samstag 0 bis 4, Sonntag 0 bis 3.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Donnerstag 13 bis 14, Freitag 9 bis 10, Samstag 2 bis 3, Sonntag 1 bis 2.

Windrichtung und Stärke: Donnerstag Nordost 2 bis 3, Freitag Ost 2 bis 3, Samstag Ost 2 bis 3, Sonntag Nordost 4 bis 5.