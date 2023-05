Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Geringe Luftdruckgegensätze über Mitteleuropa sorgen für etwas Labilität in der Atmosphäre und führen damit immer noch zu einem leichten Schauerrisiko in Südwestdeutschland. Am Wochenende schiebt sich der Keil des Azorenhochs über Mitteleuropa und bewirkt in der Folgezeit eine Stabilisierung der Wetterlage.

Vorhersage, Donnerstag:

Heute halten sich zunächst kompaktere Wolken, aus denen jedoch kein nennenswerter Regen fällt. Im Laufe des Nachmittags lockert die Bewölkung