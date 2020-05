Zwischen einem Hoch über dem Atlantik und tiefem Luftdruck über Südwesteuropa, sowie dem Mittelmeerbereich verbleiben wir in einer kühlen Nordostströmung. Am Wochenende schiebt sich das Hoch keilförmig nach Mitteleuropa. Daher stellt sich in unserer Region wieder häufig freundliches und trockenes Wetter ein. Die Temperaturen erholen sich dank reichlich Sonnenscheins allmählich von ihrer Talfahrt.

Vorhersage Donnerstag:

Gebietsweise halten sich noch dichtere Wolken aus denen es vereinzelt tröpfeln kann. Sonst gibt es stellenweise auch Lücken mit etwas Sonnenschein. Die Temperaturen bleiben aber noch im kühlen Maibereich. Außerdem weht bisweilen ein unangenehmer Nordostwind. Gegen Abend verziehen sich die Wolken allmählich und der Himmel klart immer häufiger auf.

Freitag:

Nach einer sehr kühlen Nacht mit Gefahr von Bodenfrost scheint tagsüber häufig die Sonne und heizt die Luft bis zum Nachmittag auf. Lediglich einige Schönwetterwölkchen zieren den blauen Himmel. Der Wind flaut etwas ab.

Samstag:

Heute strahlt von morgens bis abends die Sonne von einem heiteren Himmel. Nach frischem Tagesbeginn mit stellenweisen Bodenfrösten werden die Temperaturen am Nachmittag wieder erträglicher.

Sonntag:

Auch heute verwöhnt uns die Sonne von einem wolkenlosen oder nur leicht bewölkten Himmel. Die Temperaturen klettern nach kühlem Morgen tagsüber in den angenehmen Frühlingsbereich.

Weiterer Trend:

Von Montag bis Mittwoch geht es voraussichtlich weiterhin freundlich und trocken mit mehr Sonne als Wolken weiter. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 25 Grad. Nach der Wochenmitte könnten einige Regengüsse die Temperaturen etwas nach unten drücken.

Wetterdaten für die Donnersbergregion:

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 4 bis 7, Freitag 2 bis 5, Samstag 2 bis 5, Sonntag 3 bis 7.

Höchsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 13 bis 16, Freitag 15 bis 18, Samstag 17 bis 20, Sonntag 19 bis 22.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag 20 bis 30, Freitag 0 bis 5, Samstag 0 bis 5, Sonntag 0 bis 5.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Donnerstag 0 bis 0,3, Freitag 0, Samstag 0, Sonntag 0.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Donnerstag 2 bis 4, Freitag 12 bis 13, Samstag 13 bis 14, Sonntag 13 bis 14.

Windrichtung und Stärke: Donnerstag Nordost 4 bis 5, Freitag Nordost 3 bis 4, Samstag Nordost 3, Sonntag Nordost 2 bis 3.