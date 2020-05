Hinter der nach Südosten vorankommenden Schlechtwetterzone strömt Kaltluft polaren Ursprungs in die Region am Donnersberg. Diese gelangt unter dem Keil des Atlantikhochs zur Ruhe und kann sich nach Wochenmitte wieder etwas erwärmen. Bis zum Wochenende bleiben wir unter leichtem Hochdruckeinfluss. Mit einer nördlichen bis nordöstlichen Strömung gelangt aber weiterhin kühle Luft nach Mitteleuropa.

Vorhersage:

Montag: Kompakte Wolken bringen gelegentlich Regen. Auf dem Donnersberg können sich sogar Schneeflocken unter die Tropfen mischen. Dazu bläst ein unangenehm kalter Nordostwind. Zum Abend hin lässt das Getröpfel allmählich nach und die Wolkendecke lockert auf. In der Nacht auf Dienstag klart der Himmel weiter auf und die Temperaturen gehen zum Teil in den leichten Frostbereich zurück.

Dienstag: Heute scheint wieder häufig die Sonne. Es können jedoch ausgedehntere Wolkenschleier am Himmel vorüberziehen, welche die Intensität der Sonne mindern. Nach kaltem Start heizt sich die Luft bis zum Nachmittag wieder etwas auf.

Mittwoch: Heute gibt es eine Mischung aus Sonne und unterschiedlichen Wolkenarten. Es bleibt jedoch trocken. Die Temperaturen erholen sich nur langsam von ihrer Talfahrt. In den Frühstunden kann es wieder zu Bodenfrösten kommen.

Weiterer Trend

Am Donnerstag steht uns wieder ein freundlicher Tag mit reichlich Sonnenschein und meist nur wenigen Schönwetterwolken bevor. Die Temperaturen bleiben immer noch im maifrischen Bereich. In den Frühstunden muss erneut mit Bodenfrost gerechnet werden. Der Nordostwind kann tagsüber etwas auffrischen. Am Freitag und Samstag ziehen vermehrt hohe und mittelhohe Wolkenfelder über die Region, welche die Sonne nur verschwommen in Erscheinung treten lassen. Dazu bleibt es kühl. Am Sonntag verschwinden die Wolken voraussichtlich und die Sonne kann sich wieder häufiger und intensiver in Szene setzen. Es wird jedoch sehr wahrscheinlich nur wenig wärmer. rhp

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 1 bis 4, Dienstag -3 bis 1, Mittwoch 0 bis 4, Donnerstag -1 bis 3.

Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 5 bis 8, Dienstag 11 bis 14, Mittwoch 13 bis 16, Donnerstag 13 bis 16.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 85 bis 95, Dienstag 0 bis 5, Mittwoch 0 bis 10, Donnerstag 0 bis 5.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 2 bis 5, Dienstag 0, Mittwoch 0, Donnerstag 0.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 0 bis 1, Dienstag 10 bis 11, Mittwoch 9 bis 10, Donnerstag 13 bis 14.

Windrichtung und Stärke: Montag Nordost 4 bis 5, Dienstag Nordost 3 bis 4, Mittwoch Nordost 3 bis 4, Donnerstag Nordost 4.