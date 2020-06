Das Azorenhoch schiebt bis nach Süddeutschland vor und bleibt kurzfristig für unsere Region wetterbestimmend. Ab Wochenmitte überqueren uns dann von Westen einige Störungsgebiete im Wechsel mit freundlicheren Episoden. Mit südwestlicher bis westlicher Strömung gelangt aber insgesamt recht warme Luft nach Mitteleuropa. Zum Wochenende sollte sich meist wieder freundliches Sommerwetter bei uns einstellen.

Vorhersage, Montag:

Die Woche startet mit reichlich Wolken und gelegentlichen Regengüssen. Im Laufe des Nachmittags ziehen am Montag die Wolken nach Osten ab und die Sonne kommt zum Vorschein. Die Temperaturen liegen dabei im mäßig-warmen Bereich. Der Südwest- bis Westwind kann gelegentlich auffrischen.

Dienstag:

Neben einigen durchziehenden Wolkenfeldern gibt es heute auch längere sonnige Abschnitte. Es bleibt trocken. Nach frischer Nacht erwärmt sich die Luftmasse bis zum Nachmittag auf angenehme Werte.

Mittwoch:

Der Tag startet freundlich und mit reichlich Sonnenschein kann sich die Luft über Mittag wieder auf sommerliche Werte erwärmen. Am Nachmittag brauen sich von Westen jedoch mächtige Wolkenmassen zusammen die örtliche Regengüsse und Gewitter im Gepäck haben. Diese können stellenweise auch wieder ziemlich kräftig ausfallen, außerdem drohen kräftige Windböen.

Weiterer Trend:

Am Donnerstag wechseln sich bei einem recht spürbaren Wind Sonne und Wolken miteinander ab. Einige dickere Haufenwolken produzieren örtliche Schauer. Die Temperaturen gehen im Vergleich zum Vortag zurück, bleiben aber recht angenehm. Am Freitag und am Wochenende gibt es längere freundliche Abschnitte mit mehr Sonne als Wolken. Nach letzten Schauern am Freitag sollte es am Wochenende dann trocken bleiben. Die Temperaturen steigen zunehmend wieder in den warmen sommerlichen Bereich.