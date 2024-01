Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Welcher Schüler tippt am schnellsten auf dem PC? Die Antwort auf diese Frage wird jährlich in einem Wettbewerb herausgefunden. Weit mit vorne dabei war dieses Jahr die Realschule plus Kirchheimbolanden – sogar mit einem bundesweiten Titel.

Für Margareta Kiefer hat sich ein Traum erfüllt: Einer ihrer Schüler hat „Gold“ beim diesjährigen Tastschreibwettbewerb in Rheinland-Pfalz geholt. Seit 19 Jahren arbeitet