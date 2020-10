Wie das Gesundheitsamt mitteilt, wurde im Donnersbergkreis aktuell eine neue SARS-CoV-2-Infektion registriert; somit sind derzeit zwei Personen aus der Verbandsgemeinde Eisenberg erkrankt. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen positiven Fälle liegt jetzt bei 186, davon gelten 175 Personen als genesen. Neun Menschen sind im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung verstorben. Im Vergleich mit Land und Bund liegt der Donnersbergkreis mit seinen Fallzahlen unter dem Durchschnitt. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner gibt es im Kreis 248 Fälle, im Land Rheinland-Pfalz 284 Fälle und im Bund.

Angesichts der aktuellen Situation betreibt die Westpfalzklinikum GmbH in den Räumen des bisherigen Gesundheitsamtes in Kirchheimbolanden erneut ein Abstrichzentrum für Corona-Tests. Abgestrichen werden unter anderem direkte Kontaktpersonen von Corona-Infizierten, für die das Gesundheitsamt einen Test angeordnet hat. Halten niedergelassene Ärzte bei Patienten mit Symptomen einen Test für notwendig, faxen sie eine Überweisung ans Westpfalzklinikum. Das Klinikum setzt sich wegen eines Termins mit den Patienten in Verbindung. Dies gilt auch für künftige Patienten, die vor einem ambulanten oder stationären Aufenthalt im Krankenhaus getestet werden sollen. Sofern das Abstrichzentrum noch Kapazitäten hat, kann man sich auf eigenen Wunsch gegen eine Gebühr von 150 Euro testen lassen. Termine vergibt immer das Westpfalzklinikum unter Telefon 06352 405-3835.