Im Mittelpunkt des nächsten Gesundheitsforums am Westpfalz-Klinikum steht der geplante Hebammenkreißsaal am Standort Kirchheimbolanden. „Ein Modell der Zukunft“ heißt es am Donnerstag, 12. September, ab 18 Uhr. Cindy Paulus, Projektleiterin und Leitende Hebamme in Kirchheimbolanden, informiert über den Stand des Projekts und die Arbeit des Hebammenkreißsaals. Die Veranstaltung findet im Personalspeiseraum des Westpfalz-Klinikums in Kirchheimbolanden statt. Der Eintritt ist frei.

Beim Hebammenkreißsaal handelt es sich um ein zusätzliches Betreuungskonzept zur ärztlich geleiteten Geburt. Eltern können zwischen einem hebammen- und einem ärztlich geleiteten Kreißsaal wählen. Das Angebot richtet sich an gesunde Frauen mit normalem Schwangerschaftsverlauf, die eine natürliche und selbstbestimmte Geburt erleben.

Nicht in allen Fällen möglich

Der Hebammenkreißsaal unterliegt genauen Verfahrensregeln, um eine attraktive Alternative zu bieten und gleichermaßen die Sicherheit der werdenden Mutter und des Neugeborenen zu gewährleisten. In manchen Fällen ist eine Geburt im Hebammenkreißsaal aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich. Das Westpfalz-Klinikum in Kirchheimbolanden ist eine von sieben rheinland-pfälzischen Geburtskliniken, die vom Land eine Förderung für die Einrichtung eines solchen hebammengeleiteten Kreißsaals erhalten.