Wegen der bundesweit und auch regional stark steigenden Infektionszahlen mit dem SARS-CoV-2-Erreger hat die Corona-Taskforce im Westpfalz-Klinikum am Freitagmorgen die Schutzmaßnahmen deutlich ausgeweitet. Ab sofort ist das Westpfalz-Klinikum an den vier Standorten Kaiserslautern, Kirchheimbolanden, Rockenhausen und Kusel für alle Besucher geschlossen. Ausnahmen werden in Absprache mit dem medizinischen Personal zugelassen – beispielsweise bei der Begleitung von Schwerkranken oder Sterbenden sowie bei Geburten.

Außerdem werden ab sofort am Standort Kaiserslautern erneut alle nicht medizinisch notwendigen geplanten Behandlungen ausgesetzt. Sowohl die Notfallversorgung als auch die Behandlung von Covid-19-Patienten werden aufrechterhalten. Auch medizinisch notwendige Eingriffe, beispielsweise in der Onkologie, sind von der Regelung nicht betroffen.

Derzeit zwölf Covid-19-Patienten

„Wir werden die weitere Entwicklung sehr aufmerksam beobachten, die Lage täglich neu bewerten und dann unmittelbar reagieren“, sagt Geschäftsführer Peter Förster. Nochmals verschärft wurden auch die Regelungen für die Beschäftigten im Westpfalz-Klinikum: Das Tragen des erhöhten FFP2-Schutzes ist nun für alle Beschäftigten Pflicht.

Derzeit werden im Westpfalz-Klinikum zwölf positiv auf Covid 19 getestete Patienten stationär behandelt. 16 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Isolation, da bei ihnen das Coronavirus nachgewiesen wurde.