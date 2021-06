Alle Hände voll zu tun hatten am vergangenen Montag die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geburtshilfe am Kirchheimbolander Westpfalz-Klinikum: Am Mittag erblickte zunächst das Zwillingspärchen von Familie Mether aus Bischheim das Licht der Welt. Der Junge Omar (48 Zentimeter groß, 2800 Gramm schwer) wurde um 12.56 Uhr geboren, seine Schwester Lamar (47 Zentimeter, 2600 Gramm) folgte zehn Minuten später.

Am Abend gab es dann noch ein kleines Jubiläum zu feiern: Mit einer Größe von 50 Zentimetern und einem Gewicht von 2867 Gramm war Sophia bereits das 400. Baby, das in diesem Jahr im Kirchheimbolander Krankenhaus auf die Welt gekommen ist. Ihre Eltern Jennifer Leck und Dimitri Mörbel aus Wallertheim (Kreis Alzey-Worms) sind natürlich sehr glücklich und stolz auf ihr erstes Kind.

Informationen zur Geburtshilfe am Westpfalz-Klinikum gibt es im Internet unter www.westpfalz-klinikum.de/gyn2/aktuelles.