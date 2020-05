In Zeiten, in denen Atemschutzmasken, Desinfektionsmittel oder Einmalhandschuhe knapp sind, ist eine solche Spende hochwillkommen: 500 Schutzmasken hat der GS-Holzmarkt Kirchheimbolanden an das Westpfalz-Klinikum übergeben. Das Foto zeigt Stephan Gärtner und seine Frau Martina am GS-Holzmarkt mit Chefarzt Jens Kling, Klinik für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin 3, der stellvertretenden Pflegedirektorin Katja Brück-Hansen und Regionaldirektor Manuel Matzath vom Westpfalz-Klinikum bei der Übergabe der Masken.