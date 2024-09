Nach achtjähriger Debatte und mit einem symbolischen Spatenstich wurden am Freitagnachmittag die Arbeiten für den Erweiterungsbau des Westpfalz-Klinikums am Standort Kirchheimbolanden gestartet. Bis Ende 2026 soll der Neubau für veranschlagte 50 Millionen Euro errichtet werden. Von den Kosten übernimmt das Land Rheinland-Pfalz 42,7 Millionen Euro, die restlichen 7,3 Millionen Euro stellt die Westpfalz-Klinikum GmbH aus Eigenmitteln als Darlehen bereit. In der Krankenhaus-Erweiterung werden die Innere Medizin einschließlich der Unterabteilung Altersmedizin und die Chirurgie unter einem Dach vereint, der Standort Rockenhausen wird in der Folge aufgegeben. Gesellschafter der kommunalen Klinikum GmbH sind die Stadt Kaiserslautern (60 Prozent), der Kreis Kusel (25 Prozent) und der Donnersbergkreis (15 Prozent). Geschäftsführer Thorsten Hemmer dankte der kommunalen Familie, die mutige Entscheidungen getroffen habe, um eine gute medizinische Versorgung im ländlichen Raum zu sichern.