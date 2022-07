Nach einer coronabedingten Pause kann das Westerntreffen in diesem Sommer wieder ausgerichtet werden. Das Gelände hinter der Schießsportanlage wird wieder zu einem großen Camp ausgestattet sein. Sport und Geselligkeit werden dabei im Vordergrund stehen. Veranstalter ist die Schützengemeinschaft Schweisweiler.

Die Teilnehmer reisen am Freitag an und bauen gemeinsam ihr Domizil für die nächsten Tage. Darunter sind auch Gäste aus den Benelux-Staaten, die gleich noch ein paar Tage Urlaub in der Nordpfalz machen. Die Wettbewerbe ganz im Zeichen des Wilden Westens mit entsprechenden Waffen finden am Samstag ab 10 Uhr und nach einer Pause ab 13 Uhr statt. Am Abend wird beim Lagerfeuer und bei Countrymusik gefeiert und getanzt. Sportlich wird es nochmals am Sonntag ab 10 Uhr auf der Schießsportanlage, wo die letzten Wettbewerbe ausgetragen werden. Angeboten werden mehrere Disziplinen. Beim Whiskey-Schießen geht es mit Unterhebelrepetier-Gewehren an den Stand mit den 25-Meter-Bahnen. Dabei ist das Ziel nicht eine Scheibe, sondern es muss das Seil mit der anhängenden Flasche durchtrennt werden. Beim Duell-Schießen muss mit fünf Schuss ein Rohr umgeschossen oder eine Scheibe muss zu Fall gebracht werden. Beim Präzisionsschießen geht es auf Spiegel- und Büffelscheiben. Der Hauptpreis ist ein Vorderlader im Wert von etwa 1000 Euro. Die Bevölkerung ist zu diesem Treffen eingeladen.