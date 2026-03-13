Am Freitag, 20. März, kommt die Band Hiss aus Stuttgart um 20 Uhr ins Theater Blaues Haus nach Bolanden-Weierhof. Sie mixen sich wild durch Polka, Country und mehr.

Die fünf Musiker lassen sich in keine Schublade stecken und mischen Genres, die es in sich haben: Polka und Rock’n’Roll, Tex-Mex und Balkan-Blues, Ska und Country: Die Stuttgarter Formation Hiss, die sich selbst als Kapelle bezeichnet, hat gerade 30-jähriges Bestehen gefeiert und ist weiter auf Tour.

Die Band besteht aus Namensgeber Stefan Hiss (Gesang, Akkordeon), Michael Roth (Mundharmonika, Gesang), Volker Schuh (Bass), Joscha Brettschneider (Gitarre, Gesang) und Bernd Öhlenschläger (Schlagzeug). 2025 erschien ihr jüngstes Album, „Für eine Handvoll Cent“, das in ein Western-Ambiente führt.

Karten für den wilden Ritt gibt es direkt hier auf der Webseite des Veranstalters Neuer Landweg, oder per E-Mail-Reservierung unter der Adresse: reservierung@neuerlandweg.de.