Die Polizei meldet, dass aus einem Transporter, der in der Pilgeramstraße in Kirchheimbolanden parkte, hochwertige Werkzeuge in Wert von etwa 6000 Euro gestohlen wurden. Der Transporter wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag aufgebrochen. Hinweise können unter 06352 911100 an die Polizei gegeben werden.