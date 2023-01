In Bischheim wurde in ein Gartenhaus einer Schrebergartenlage eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter überstieg nach Angaben der Polizei den Zaun, schlug eine Scheibe des Gartenhauses ein und brach ein Vorhängeschloss an einer Holztür auf. Anschließend entwendete er aus dem Gartenhaus zwei Äxte und einen Hammer. Die Tat fand zwischen dem 15. Dezember und dem 15. Januar statt. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06352 9112700.