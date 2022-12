Die Ursache für einen Brand am 11. April 2022 in einer Werkstattgarage in Breunigweiler steht jetzt fest. Das teilte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Mittwoch mit. Demnach ergaben die Ermittlungen am Brandort, dass unsachgemäße Schweißarbeiten an einem Kraftfahrzeug die Brandursache waren. Das Feuer zerstörte die komplette Garage und erfasste auch den angrenzenden Carport sowie ein dort abgestelltes Fahrzeug. Auch das Dach eines an den Carport angrenzenden Wohnhauses wurde in Mitleidenschaft gezogen. Nach der damaligen Einschätzung der Feuerwehr entstand ein Sachschaden in mittlerer -sechsstelliger Höhe. Die Ermittlungen, so Oberstaatsanwalt Udo Gehring, ergaben jedoch keinen Beweis, dass das Wohnhaus selbstständig weitergebrannt hätte. Daher beziehe sich der Vorwurf nur auf das fahrlässige Inbrandsetzen der Wirtschaftsgebäude und des Kraftfahrzeugs. Das Verfahren wurde eingestellt.