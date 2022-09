Auch vier Monate nach dem Brand in einer Breunigweilerer Autowerkstatt ist die Ursache noch nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat dazu weitere polizeiliche Ermittlungen angeordnet, teilte der Leitende Oberstaatsanwalt Udo Gehring auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Bei dem Brand am 11. April war eine Autowerkstatt samt mehrerer darin befindlicher Fahrzeuge völlig zerstört worden. Die Hitzeentwicklung war dabei so stark, dass sogar das etwas abseits stehende Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Schadenshöhe ist auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt worden. Weshalb sich die Ermittlungen so in die Länge ziehen, war von der Staatsanwaltschaft nicht zu erfahren.