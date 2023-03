Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aufträge von rund einer Million Euro hat der Werksausschuss der Verbandsgemeinde Eisenberg vergeben. Unter anderem wird am Kanalnetz und am Faulturm der Kläranlage gearbeitet. Die erste Sitzung des Ausschusses in diesem Jahr fand digital statt.

Rund 21.000 Euro erhält ein Büro für die Planung zur Erneuerung der Pumpenleitung zum Hochbehälter Leerberg des Wasserwerks Ramsen. Im kommenden Jahr soll dann für rund 215.000 Euro