Eine Ausstellung mit Werken des renommierten Ludwigshafener Künstlers Günter Hutter veranstaltet der Kulturverein Göllheim zum diesjährigen Torbogenfest. Die Eröffnung ist heute, Mittwoch, 31. Juli, um 19 Uhr.

Die von der Natur aufgetürmten und ständig dem Wandel unterworfenen Felsformationen der bretonischen Küstenlandschaft inspirierten den Ludwigshafener Künstler Günter Hutter zu seinem vielschichtigen Werk. Fotografische und zeichnerische Studien dieser Naturgewalten in der Bretagne führten zu konstruktiv-konkreter plastischer Gestaltung seines bevorzugten Arbeitsmaterials Holz, in der Grundform des Quaders. Durch eingebrachte Schrägen in dieses Grundelement ergeben sich in der Zusammenfügung Skulpturen und Objekte.

Eine charakteristische Lackierung, vorwiegend in den Grundfarben Weiß, Schwarz und Rot, verleiht den Objekten eine besondere architektonische Klarheit.

Von Kathedralen inspiriert

Seine Grafiken setzen sich mit den Grundrissen gotischer Kathedralen auseinander. Durch besondere zeichnerische Gestaltungen erreicht Gunter Hutter ein Hin- und Herschwingen zwischen Fläche und Raum.

Der Konstruktivist, Jahrgang 1940, ist Mitglied angesehener Künstlergruppen und gestaltete Ausstellungen in Ludwigshafen, Neustadt an der Weinstraße, Kaiserslautern, Remagen und anderen Orten. Er entwarf zudem 2012 eine Toranlage als Gedenkstätte für die Rucheimer Juden in Ludwigshafen-Ruchheim.

Unterstützt durch die Familie von Günter Hutters Sohn, die in Göllheim lebt, präsentiert der Kulturverein Göllheim jetzt ausgewählte Werke des renommierten Künstlers anlässlich des Torbogenfestes in der Kulturscheune im Kulturkarree.

Die Ausstellung

„Günter Hutter: Grafik – Collagen – Objekt“, Vernissage am Mittwoch, 31. Juli, um 19 Uhr in der Göllheimer Kulturscheune im Kulturkarree, musikalische Begleitung: Gitarrist Michael Busch. Weitere Öffnungszeiten: 3. August, 15 bis 17 Uhr, und 4. August, 14 bis 17 Uhr, 11. und 18. August, 15 bis 17 Uhr.