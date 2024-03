Das Westpfalz-Klinikum lädt am Donnerstag, 21. März, zum Jobcafé nach Kirchheimbolanden. Pflegefachpersonen, Krankenpflegehelfer, OP-Assistenten und Anästhesie-Fachkräfte mit Examen können zwischen 10.30 Uhr und 15 Uhr in der neu eröffneten Cafeteria Glück über Arbeitsmöglichkeiten ins Gespräch kommen. „In Kaiserslautern und Kusel haben wir bereits sehr gute Erfahrungen mit dem Jobcafé gemacht und möchten nun auch den Fachkräften in der Region Kirchheimbolanden diese Gelegenheit zu einem ersten Kennenlernen geben“, sagt Jessica Ulrich vom Recruiting-Team der Klinik. Ob in der Anästhesie, auf der Intensivstation, in der Notaufnahme oder in anderen Bereichen – das Westpfalz-Klinikum bietet an seinem Standort Kirchheimbolanden zahlreiche Job-Möglichkeiten in der Pflege. Für Fachkräfte, die gerne flexibel sein und selbst bestimmen möchten, wann sie arbeiten, gebe es die Chance, ins Flexteam einzusteigen.