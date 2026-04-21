Im kommenden Jahr wählt die immer noch junge VG Nordpfälzer Land zum zweiten Mal ihren Bürgermeister. Und Gerüchte um mögliche Kandidaten gibt es bereits einige.

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Während vereinzelt noch die letzten Plakate der vergangenen Landtagswahl hängen, laufen zumindest in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land bereits allmählich die Vorbereitungen auf die nächste Wahl. Im kommenden Jahr wird dort ein neuer Verbandsbürgermeister gewählt. Nachdem die VG erst 2020 als Fusion der alten Verbandsgemeinden Rockenhausen und Alsenz-Obermoschel entstanden war, ist das erst die zweite Wahl im neuen VG-Gebiet. Amtsinhaber ist Michael Cullmann (SPD), der nach eigener Aussage auch für eine weitere Legislatur antreten möchte – sofern er nominiert wird.

Offiziell wird das aber frühestens dann, wenn die SPD im Nordpfälzer Land zusammengekommen ist und Cullmann erneut das Vertrauen ausgesprochen hat. Alles andere als eine erneute Kandidatur des Amtsinhabers wäre allerdings eine große Überraschung, zumal die SPD damit auf den „Amtsinhaberbonus“ verzichten würde, von dem gerade bei Personenwahl bekanntermaßen viel abhängen kann. Bleibt die Frage, wer gegen Cullmann in den Wahlkampf ziehen wird. Und genau an der Stelle könnte es interessant werden. Blickt man auf die Mehrheitsverhältnisse im VG-Rat, dann regiert dort eine Vierer-Koalition aus CDU, FWG, FDP und der Freien Liste Nordpfalz. Deutet das also daraufhin, dass das Bündnis einen gemeinsamen Kandidaten aufstellt? Abwarten. Glaubt man den Gerüchten der vergangenen Monate, gibt es zumindest verschiedene Möglichkeiten.

Zwei Frauen halten sich als Gerüchte

Ein Name, der schon lange kursiert, lautet Claudia Linn. Sie sitzt bereits als Beigeordnete für die Freie Liste Nordpfalz im VG-Rat und ist Ortsbürgermeisterin von Oberndorf. Und glaubt man, was man so rund um die Gremien der VG hört, soll sie zumindest interessiert gewesen sein, für das Amt der VG-Bürgermeisterin zu kandidieren. Ob das noch immer so ist, darf aber bezweifelt werden. Winfried Hammerle, Fraktionsvorsitzender der Freien Liste im VG-Rat, erklärte auf RHEINPFALZ-Nachfrage, dass man „Stand jetzt keinen eigenen Kandidaten stellen“ werde. Vielmehr sei davon auszugehen, dass es einen gemeinsamen Kandidaten aus der Koalition gebe.

Eine weitere Spur, die sich ebenfalls seit Wochen hält, führt zu Michaela Schwind-Grimm, die aktuell für die FDP als Stadtbeigeordnete in Rockenhausen aktiv ist. Schickt die FDP sie nun ins Rennen um das Verbandsbürgermeisteramt? Rockenhausens Stadtbürgermeister Michael Vettermann, ebenfalls FDP, gibt dazu noch keine konkrete Antwort: „Wir haben etwas im Sinn und in der Pipeline“, sagt er. Zu „gegebener Zeit“ wolle man die Öffentlichkeit informieren – immerhin: „lange wird es nicht mehr dauern“, ergänzt Vettermann.

Gilt als mögliche Gegenkandidatin aus der Vierer-Koalition: Michaela Schwind-Grimm. Foto: Lisa Demmerle-Schmitz

Es dürfte also bald einen Kandidaten oder eben eine Kandidatin aus den Reihen der Vierer-Koalition geben – mindestens. Rund um die CDU, immerhin die nach Wahlergebnis größte Fraktion der Koalition, hört man jedoch keine Gerüchte um mögliche Kandidaten. Christian Rupp, Vorsitzender der CDU Nordpfalz, erklärt aber, dass sich „etwas bei diesen Fragestellungen bewegt“. Man sei aktiv unterwegs bezüglich Kandidatenfindung, werde aber erst etwas verkünden, wenn es Fakten gibt. Rupp nennt dazu einen Zeithorizont von etwa sechs Wochen. „Bestenfalls auch früher“, so Rupp.

Claudia Linn (Freie Liste Nordpfalz) wurde ebenfalls lange als mögliche Kandidatin gehandelt. Foto: Loeffel

Klar dürfte in jedem Fall sein, dass das Bündnis wohl dann die größten Chancen auf einen Wahlsieg hätte, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen und einen Kandidaten unterstützen. Bleiben noch die Grünen. Die wollen sich, so verrät deren VG-Fraktionsvorsitzender Dennis Kolter, noch in dieser Woche zur Beratung treffen. Vielleicht darüber, ob sie selbst einen Kandidaten ins Rennen schicken – oder ob sie Zünglein an der Waage spielen und entweder die eine oder die andere Seite unterstützen wollen.

Gewählt wird zwischen April und Oktober 2027

In jedem Fall werden alle Seiten noch genügend Zeit haben, sich zu entscheiden. Denn auch wenn jetzt allmählich der Startschuss für den Wahlkampf fällt, bleiben für eine mögliche weitere Kandidatur noch viele Monate Zeit. Die Wahl zum VG-Bürgermeister muss innerhalb von neun bis drei Monaten vor einem Amtsbeginn durchgeführt werden. Gewählt wird also irgendwann zwischen dem 1. April und dem 30. September 2027. „Wann genau, das ist noch völlig offen und darüber haben wir uns auch noch gar keine Gedanken gemacht“, verrät VG-Büroleiter Hans Feld. Die Frist für eine mögliche Kandidatur ist dann an den exakten Wahltermin geknüpft.