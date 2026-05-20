Die Gemeinde führt eine neue Friedhofsgebühr ein. Was es damit auf sich hat.

Auch die Ortsgemeinde Lautersheim reagiert auf das nicht seltene Ärgernis für kommunale Haushalte: Es sind immer öfter keine Hinterbliebenen mehr aufzufinden, die sich um das Abräumen eines abgelaufenen Grabes kümmern. Künftig wird deshalb schon gleich beim Kauf eine Abräumgebühr fällig: für ein Einzelgrab 700 Euro, ein Doppelgrab 870 Euro und für ein Urnengrab 600 Euro; bei Wiesengräbern sind für das Abräumen des Namensschildes 90 Euro angesetzt.

Sollten die Hinterbliebenen beim Ablauf des Nutzungsrechts selbst die Entsorgung der Grabstätte übernehmen, werden die anfangs erhobenen Räumgebühren wieder zurückgezahlt. Der Gemeinderat um Ortsbürgermeister Thomas Mattern (parteilos) verabschiedete einstimmig die neue Friedhofsgebührensatzung. Dadurch werde auch der Tatsache Rechnung getragen, dass das Nutzungsrecht für eine Grabstätte nicht vererbbar ist. So verbleiben die Kosten für die Einebnung regelmäßig bei der Kommune als Friedhofsträger.