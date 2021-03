Ein farbenfrohes Osterkörbchen ist in diesem Jahr gefragt. Nun, bisher ist der Osterkorb ja noch gar nicht farbenfroh. Da seid ihr, liebe Kinder, jetzt gefragt. Schnappt euch eure Malstifte und Bastelsachen und gestaltet das Osterkörbchen ganz nach euren eigenen Vorstellungen. Wir freuen uns schon auf eure Einsendungen, die uns wie jedes Jahr die Zeitung verschönern. Die Vorlage findet ihr am Ende des Textes zum Ausdrucken.

In drei Wochen ist schon Ostern. Der Osterhase ist sicherlich bereits fleißig dabei, die besten Verstecke in eurem Garten auszuspionieren und bunte Osterkörbchen mit allerlei Überraschungen zu packen.

In unserem Osterkörbchen gibt es nicht nur viele bunte Eier, aus einem ist sogar ein Küken geschlüpft! Wusstet ihr, dass in Schweden tatsächlich ein Osterküken die Eier bringt und gar nicht der Osterhase? Überhaupt spielt dort an Ostern die Farbe Gelb, wie bei den Küken, eine große Rolle beim Schmücken. Wir sind gespannt, welche Farben bei euch dieses Jahr im Vordergrund stehen: Ist es auch das schwedische Küken-Gelb? Oder wird euer Bild ganz bunt?

Überraschungspaket und Nils Nager zu gewinnen

Wenn ihr fertig mit Malen seid, macht von Eurem Kunstwerk ein Foto. Ihr könnt gerne auch mit drauf und euer Bild in die Kamera zeigen. Natürlich nur, wenn eure Eltern nichts dagegen haben. Das Bild könnt ihr bis einschließlich Sonntag, 28. März, an reddonn@rheinpfalz.de mailen oder per Post an DIE RHEINPFALZ, Schlossstraße 8, 67292 Kirchheimbolanden schicken. Bitte gebt Vor- und Nachname des Kindes, Wohnort, Alter und eine Rufnummer oder E-Mail-Adresse für Rückfragen an. Die Bilder werden in der Woche vor Ostern in der Zeitung abgedruckt.

Auch in diesem Jahr gibt es für die kreativsten Kunstwerke wieder etwas zu gewinnen: Der Sieger erhält ein auf das Alter abgestimmte RHEINPFALZ-Überraschungspaket. Für die Plätze zwei bis zehn gibt es jeweils einen Plüsch-Nils-Nager. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt und können ihren Preis anschließend in den Lokalredaktionen Kirchheimbolanden oder Rockenhausen abholen. Viel Spaß!

Die Vorlage zum Ausdrucken findet ihr hier.