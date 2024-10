Für die Aufgaben rund um die Kindertagesstätte in Morschheim könnte bald die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zuständig sein. Der Morschheimer Gemeinderat sei derzeit in der Entscheidungsfindung, ob die Ortsgemeinde die Kita an die VG übertragen will, berichtet Ortsbürgermeister Timo Wahl. Sein Amt werde „immer mehr zur Herkulesaufgabe“, führt er als ein Argument für die Übertragung an. Die zunehmende Bürokratie in allen Bereichen sowie die leeren Haushaltskassen bescherten ihm viel zusätzliche Arbeit.

Wahl: Wäre nicht mehr „unsere Kita“

Doch was würde eine Übertragung an die Verbandsgemeinde konkret bedeuten? „Die Personalhoheit für die Kita-Mitarbeiter würde dann bei der VG liegen“, schildert Wahl. Aufgaben wie Mitarbeitergespräche und organisatorische Absprachen würden von der VG übernommen. Es sei ebenso denkbar, dass auch die Trägerschaft des Gebäudes abgegeben wird. Eine Übertragung würde also auch deutlich weniger Einfluss der Gemeinde bedeuten. „Die Kita könnte nicht mehr als ,unsere Kita’ betrachtet werden“, gibt Wahl zu bedenken.

Seitens der Verbandsgemeinde habe man bereits alle nötigen Informationen für die Entscheidungsfindung vorliegen, sagt Timo Wahl. Im Oktober soll es ein Gespräch mit der Belegschaft der Kita geben. Noch im Jahr 2024 will der Gemeinderat dann beschließen, ob eine Übertragung erfolgt oder nicht. Mehrere Ortsgemeinden in der VG Kirchheimbolanden wollen die Trägerschaft an die Verbandsgemeinde abgeben.