Der Sport lebt, trotz Corona, dank der Helden im Hintergrund, die alles dafür getan haben, dass es weitergeht. Die RHEINPFALZ und der Donnersbergkreis wollen statt der sonst üblichen Wahl der „Sportler des Jahres“ genau diese Menschen auszeichnen, die„Sporthelden der Corona-Krise“. Bis Sonntag können Sie noch Vorschläge einreichen.

In manchen Sportarten fanden überhaupt keine Wettkämpfe statt, viele weitere Ligen sind ausgesetzt oder bereits abgebrochen und der Trainingsbetrieb in den Hallen ruhte seit März 2020 über viele Wochen. Doch die Sportler nahmen das nicht einfach so hin. Sie suchten und fanden Mittel und Wege, wie sie die Menschen draußen und drinnen erreichen und zum Mitmachen, Durchhalten und Bewegen animieren konnten.

Die vielen kreativen Ideen, das große persönliche Engagement und den enormen Aufwand der Übungsleiter, Sportler und Funktionäre wollen die RHEINPFALZ und der Donnersbergkreis auszeichnen. So entstanden in der Pandemie neue Formate – sei es mit Cybertraining, mit Trainingsplänen und -ideen für zu Hause oder mit ganz neuen Sportprogrammen, Hygienekonzepte wurden erstellt und die vielen Helfer sorgten dafür, dass Sportler, gerade auch Kinder, dennoch trainieren konnten.

Leser können bis 7. März Vorschläge einsenden

Die Helfer hinter der Linie, die „Donnersberger Sporthelden der Corona-Krise“ , sollen nun ausgezeichnet werden. Um genau solch engagierte Menschen zu finden, sind nun Sie gefragt: Kennen Sie einen Sportverein, Ehrenamtler im Sport, Einzelsportler oder Gruppen, die sich in der Corona-Pandemie besonders eingesetzt haben, beispielsweise mit Trainingskonzepten, die ihre Vereinsmitglieder mit schönen Gesten bei Laune gehalten, Menschen, die sich beispielsweise durch virtuelle Spendenläufe und Challenges eingebracht haben? Dann schreiben Sie mit einer kleinen Beschreibung des Projekts bis Sonntag, 7. März, per Post an Die RHEINPFALZ – Lokalredaktion Kirchheimbolanden, Schlossstraße 8, 67292 Kirchheimbolanden oder per E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de.

Der Sportlerwahl-Beirat des Donnersbergkreises wählt zusammen mit der Lokalredaktion die Nominierten aus, die im April nacheinander in der Donnersberger Rundschau im Porträt vorgestellt werden. Auf den Internetseiten der RHEINPFALZ wird es zudem Videos der Kandidaten geben. Danach kann jeder online oder per Wahl-Coupon für sein Lieblingsprojekt abstimmen.