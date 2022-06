Das Jugendamt des Donnersbergkreises sucht Menschen, die Kinder betreuen möchten.

Der Aufruf richtet sich an „Personen, die Freude an der verantwortungsvollen und regelmäßigen Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung von Kindern im Alter von null bis 14 Jahren sowie ein kindgerechtes Zuhause haben“, so das Jugendamt. Kenntnisse in pädagogischen Fragen sind unabdingbar, auch wird für die Ausübung der Tätigkeit eine Pflegeerlaubnis benötigt. Um diese zu bekommen, muss man eine Eignungsfeststellung beim Jugendamt vornehmen lassen. Weitere Informationen gibt es beim Jugendamt, Ansprechpartnerin ist Susanne Stark, Telefon 06352 710-278, E-Mail sstark@donnersberg.de.