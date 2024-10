Wo gibt es die kaputteste Straße im ganzen Donnersbergkreis? Das wollen wir von unseren Lesern wissen.

Regelmäßig erreichen uns Beschwerden von Lesern über unhaltbare Zustände ganz unterschiedlicher Ausprägung oder auch Bitten, dass sich die RHEINPFALZ doch mal dieser oder jener Sache annehmen solle. Immer wieder ganz oben auf der „Hitliste“: kaputte Straßen. Die Leute sind empört, dass immer mehr eigentlich gut ausgebaute Zuwegungen sich wegen der schadhaften Beläge in Holperstrecken verwandelt haben und wollen wissen, was die zuständigen Behörden dagegen zu tun gedenken und ob in absehbarer Zeit Abhilfe geplant ist.

Auch die L386 zwischen Bastenhaus und Kirchheimbolanden ist in keinem besonders guten Zustand. Foto: Anja Hartmetz

Zwar ist bröckelnde Infrastruktur wahrlich kein Alleinstellungsmerkmal des Donnersbergkreises, aber tatsächlich kommt auch uns RHEINPFALZ-Reportern bei unseren Touren kreuz und quer durch die Region auf dem Weg zu neuen Geschichten die eine oder andere schlechte Wegstrecke unter. Sogar die für die Fahrt von Kirchheimbolanden nach Rockenhausen so wichtige L386 ist an manchen Stellen ausgesprochen schadhaft. Oder auch die L404 Richtung Gerbach: Vor allem zwischen der Einmündung von der L386 und dem Gerbacher Weiher wähnt man sich gelegentlich in einem, sagen wir: weniger zivilisierten Teil dieser Welt. Und auch die L446 zwischen Morschheim und Ilbesheim lässt einen vergessen, dass Deutschland einmal stolz sein durfte auf die tipptopp in Schuss gehaltenen Straßen.

Auf der L404 wird gleich hinter der Einmündung vor größeren Schäden gewarnt. Foto: Anja Hartmetz

Das waren jetzt nur drei Beispiele von vielen – und wir sind fast sicher, dass es anderswo mindestens genauso schlimm aussieht, wahrscheinlich sogar schlimmer. Und eines darf man nicht vergessen: Strecken mit schadhaftem Belag sehen nicht nur schlimm aus (vor allem vor dem Hintergrund, dass der Kreis ja den Tourismus ankurbeln möchte), sie können auch recht gefährlich sein. Für Autofahrer zwar weniger, dafür aber für Motorräder. Daher richten wir jetzt einmal eine Aufforderung an unsere Leser: Wo ist die schlechteste, schlimmste, kaputteste Straße im Kreis? Das kann eine Landstraße sein, sie kann sich aber auch in einer Ortslage befinden. Schicken Sie uns Ihre schlimmsten Fotos mit einer kurzen Zustandsbeschreibung. Preise können wir zwar nicht verleihen, dafür planen wir aber eine „Bilderstrecke des Grauens“ – falls Sie uns mit genügend Material füttern. Und natürlich werden wir bei den Behörden nachhören, ob es Sanierungspläne für „Ihre“ Straße gibt.