Ob es einen Gärtner für den Terrassengarten gibt, sollte jetzt bald geklärt werden.

Kirchheimbolanden investiert Millionen und viele Jahre Arbeit in die Wiederherstellung seines barocken Terrassengartens. Zusammen mit dem Schlossgarten, einem englischen Landschaftspark, wird man eines schönen Tages durch ein paar Generationen Gartengeschichte spazieren können. Die Kombination ist selten und daher ein kostbares Pfund zum Wuchern für den beliebten Garten-Tourismus.

Dass das Städtchen den Mut hatte, dieses Jahrhundertprojekt anzugehen, dass der Stadtrat dahinter steht, ist großartig. Umso kleinmütiger erscheint die Fragestellung, ob die Anlage einen Gärtner braucht. Von Anfang an musste doch klar sein: Eine Barockanlage dieses Umfangs bedarf beständiger Pflege, die niemand nebenher schultern kann. Ein Gärtner hätte hier wie auch im Schlossgarten genug Arbeit. Natürlich kostet er die Stadt Geld, würde aber auch einiges an Kosten sparen, die jetzt durch Fremdfirmen in beiden Gärten anfallen.

Über Personalie muss bereits jetzt entschieden werden

Über die Personalie im Grundsatz erst zu befinden, wenn alles fertig ist, ist zu spät. Der Arbeitskreis Terrassengarten muss für seine Planungen bald wissen, in welchem Umfang später eine sachkundige Pflege gesichert ist. Zumal mit der ersten Terrassenebene ein auch in gärtnerischer Hinsicht herausforderndes Gestaltungselement ins Blickfeld rückt.

Ein Einzelkämpfer wird dieser Gärtner kaum sein können. Er wird Unterstützung brauchen, aber zu manchen Zeiten auch für andere Arbeiten abkömmlich sein. Seine Ansiedlung beim städtischen Bauhof erscheint daher sinnvoll. Vermutlich muss sich ein „normaler“ Landschaftsgärtner auch erst im diffizilen Umgang mit historischen Gartenanlagen üben, kann sich dann aber, wie zu hoffen ist, umso mehr mit seiner reizvollen Aufgabe identifizieren.

Das mögen im Moment noch diskussionswürdige Detailfragen sein. Doch unstrittig scheint: Wer A zum Terrassengarten sagt, wird um G wie Gärtner nicht umhinkommen.