Am Tag des offenen Denkmals können bundesweit Denkmäler besucht und erkundet werden. Dafür öffnen sich am Sonntag, 11. September, etliche historische Gebäude und Orte. „Kultur Spur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ ist das diesjährige Motto. Eine Auswahl von Örtlichkeiten.

Im Donnersbergkreis können einige historische Orte besichtigt werden. Zum Beispiel bietet der Kulturverein Göllheim Besuchern von 14 bis 17 Uhr eine „Spurensuche“ zu Denkmälern an, die im Laufe der Jahrhunderte beziehungsweise der Jahrzehnte Umbauten oder Umwidmungen erfuhren. Starten wird die Suche am Museum Uhl’sches Haus, anschließend geht es zum barocken Kerzenheimer Tor und dem alten Rathaus, wo sachkundige Stadtführer die Gäste empfangen. Das Finale bildet das Königskreuz-Denkmal.

Eine Zeitreise erleben Interessierte bei Claus Hoffmann und Manuela Glöckner, die seit 20 Jahren in einem denkmalgeschützten Haus und Hof leben. Das gut erhaltene bäuerliche Anwesen in der Vordergasse 20 in Morschheim wurde „mit viel Liebe zum Detail renoviert und belebt“, wie sie mitteilen, inklusive eines eingegrünten Fachwerkhauses im Naturgarten und der querstehenden Natursteinscheune mit Kuhkapelle, Tenne und den gerade fertig gestellten Neubauten im Strohspeicher. Für eine historische Führung darf man sich am Sonntag zwischen 12 und 17 Uhr bei den Besitzern anmelden. Informationen gibt es unter www.alteshausmorschheim.de.

Programm lässt sich auch online durchstöbern

Fündig werden Interessierte auch beim Historischen Verein der Nordpfalz in Alsenz. Sowohl das Pfälzische Steinhauermuseum am Marktplatz als auch das Heimatmuseum mit Nordpfalz-Galerie im Obergeschoss des Alten Rathauses sind von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Um 14.30 Uhr startet am Steinhauermuseum ein Rundgang durch Alt-Alsenz. Anmeldungen können bei Vereinsvorsitzender Sonja Müller eingereicht werden, entweder telefonisch unter der 06362-670 oder per E-Mail an mueller.alsenz@gmx.de. Am gleichen Tag sind Vereinsmitglieder mit dem Münzprägehammer auf dem Herbstfest in Rockenhausen präsent. Geprägt werden neue Münzen geprägt mit dem Wappen der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land.

Der „Tag des offenen Denkmals“ findet seit 1993 unter der Koordination der Deutschen Stiftung Denkmalschutz immer am zweiten Sonntag im September statt.

Info

Das vollständige Programm ist im Internet unter https://www.tag-des-offenen-denkmals.de zu finden.