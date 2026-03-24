Zwei Top-Ereignisse am Donnersberg sind für das Jahr 2026 abgesagt. Ausschlaggebend sind neue Auflagen zur Verkehrssicherung im Wald – mit hohen Kosten und Haftungsrisiken.

Es ist keine schöne Nachricht für den Donnersbergkreis: Dort, wo sonst Vorfreude auf anspruchsvolle Kilometer, Naturerlebnis und Gemeinschaft wachsen sollte, herrscht jetzt ganz große Enttäuschung. Zwei Veranstaltungen, die sich in den vergangenen Jahren rund um den Donnersberg einen festen Platz im Terminkalender erarbeitet haben, finden 2026 nicht statt. Der Donnersbergtrail des LC Donnersberg, der eigentlich hätte am 25. April steigen sollen, und der für den 9. Mai geplante Wandermarathon des Donnersberg-Touristik-Verbands wurden in dieser Woche abgesagt.

Anforderungen für einen Verein nicht leistbar

Die Begründung ist in beiden Fällen dieselbe – und sie hat es in sich. Es geht um Auflagen bei der Verkehrssicherung im Wald, um Haftungsfragen und um Kosten, die aus Sicht der Veranstalter schlicht nicht zu stemmen sind. Beim LC Donnersberg ist die Enttäuschung besonders greifbar. Über Monate hinweg haben die Vereinsfunktionäre um den Vorsitzenden Uwe Rahm mit dem zuständigen Forstamt um die Durchführung und den Gestattungsvertrag für den Trail 2026 gerungen. Am Ende sei klar geworden: Die Anforderungen, die an die Absicherung der Strecke gestellt werden, sind für einen ehrenamtlich getragenen Verein nicht leistbar.

Konkret geht es darum, dass die gesamte Laufstrecke von rund 60 bis 70 Kilometern in Eigenregie auf mögliche Gefahren hin überprüft und abgesichert werden muss. Dafür müssten Bäume links und rechts der Wege kontrolliert, trockene Äste in Baumkronen erfasst und entsprechende Maßnahmen durch Fachleute eingeleitet werden. Nach Angaben des Vereins müsste dies durch zertifizierte Gutachter erfolgen – inklusive der anschließenden Beseitigung möglicher Gefahrenstellen auf eigene Kosten. „Für uns als Veranstalter ein absoluter Wahnsinn, nachdem wir schon so viel Herzblut und Zeit in unseren Trail gesteckt haben“, sagt Rahm, der betont: „Das Forstamt setzt da nur Vorgaben des Landes um, das einen Gestattungsvertrag verlangt mit diesen Auflagen. Das ist eine verschärftere Sache als noch in der Vergangenheit. Wir machen dem Forst da auch keinen wirklichen Vorwurf.“

Hunderte von Bäumen müssten entfernt werden

Ein Hinweis darauf, dass Teilnehmende auf eigene Gefahr laufen, sei rechtlich nicht ausreichend. Der Erste Vorsitzende sagt: „Nach den ersten Sichtungen des Forstes ist rausgekommen, dass der Zustand des Waldes schlecht ist und wir Hunderte Bäume entfernen und etliche Äste wegmachen müssten. Teilweise sind die auf über zehn Meter Höhe. Das müssten wir als Verein in Eigenregie machen, das würde Kosten zwischen 15.000 bis 20.000 Euro bedeuten. Wo soll das Geld herkommen?“

Die Kritik von Rahm und seinem LC Donnersberg geht aber noch weiter. Aus Sicht der Verantwortlichen entsteht ein Widerspruch: Während Einzelpersonen und Familien den Wald weiterhin nutzen könnten, würden bei organisierten Veranstaltungen Maßstäbe gelten, die kaum erfüllbar seien. Das sorge nicht nur für Unverständnis, sondern treffe auch das Ehrenamt ins Mark. Der Verein spricht davon, dass auf diese Weise vieles „an die Wand gefahren“ werde, was eigentlich dem Gemeinwohl diene.

Für die rund 280 bereits angemeldeten Läuferinnen und Läufer gilt laut dem LC: Sie sollen die Startgebühr nicht selbst zurückfordern. Der Verein kündigt an, die Rückabwicklung selbst zu übernehmen und die Gebühren zu erstatten. Gleichzeitig macht der LC Donnersberg deutlich, dass man die Hoffnung für das Jahr 2027 nicht aufgegeben hat. Ziel sei es, die auferlegten Hürden im Laufe des Jahres in den Griff zu bekommen. Denkbar sei auch eine alternative Veranstaltung noch in diesem Jahr.

Große Nachfrage für abgesagten Wandermarathon

Aber nicht nur der Trail, auch der traditionsreiche Wandermarathon am Donnersberg fällt 2026 aus. Der Donnersberg-Touristik-Verband hat mitgeteilt, dass die Veranstaltung am 9. Mai nicht stattfinden kann. Seit mittlerweile 15 Jahren gehört der Wandermarathon zum festen Veranstaltungskalender der Region. Mit drei Streckenlängen hatte sich das Format wachsender Beliebtheit erfreut, die Nachfrage war auch diesmal groß: Die limitierten Tickets waren laut Verband bereits innerhalb eines Tages nach dem Anmeldestart vergriffen. Organisiert wurde der Wandermarathon vom Touristik-Verband mit Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, unter anderem aus den Ortsgruppen des Pfälzerwald-Vereins. Doch auch hier scheitert die Durchführung an den Anforderungen des Waldbesitzers Landesforsten Rheinland-Pfalz.

Simon Lauchner, Geschäftsführer des Donnersberg-Touristik-Verbands, findet dazu deutliche Worte: „Diese strengen Auflagen bedeuten das Aus für den beliebten Wandermarathon am Donnersberg. Die Kosten sind für uns nicht stemmbar, zudem erscheint uns der geforderte Aufwand unverhältnismäßig.“

Einen Kommenatr zu dem Thema lesen Sie hier.