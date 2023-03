Pünktlich zur Eröffnung des diesjährigen „Frühlingserwachens“ erwies sich der Wettergott am Ende doch noch als echter Kerchemer. Die Kleine Residenz lockte mit buntem Kulturprogramm und verkaufsoffenem Sonntag zahlreiche Besucher zu ihrem Frühjahrsauftakt. Neben Altbekanntem gab es auch Neuerungen im Veranstaltungsangebot.

Die Straßen der historischen Altstadt warteten auch in diesem Jahr wieder mit einer Vielfalt an Ständen und Genuss-Buden für praktisch jeden Geschmack auf. Auch Kultur und Familienunterhaltung kamen nicht zu kurz. Nachdem es am Morgen zunächst nach einem wettermäßig wenig einladenden Tag ausgesehen hatte, konnte bei strahlender Sonne ab 11 Uhr rund um den Römerplatz in den Frühling durchgestartet werden. Zur Mittagszeit gestaltete sich die Platzplatzsuche rund um das Geschehen bereits als mittlere Herausforderung.

Viele bekannte Aussteller waren bei der traditionellen Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder dabei. Aber auch neue Anbieter waren am Start. Ramona Hunger-Selzer aus Marnheim hatte sich so mit einem Likör-Angebot zum ersten Mal einen Platz auf der Neuen Allee gesichert und freute sich über den steten Zustrom an Besuchern. Die Kirchheimbolander Nick und Melanie Janson feierten ihre Stand-Premiere mit ihrem Angebot an Schlüsselanhängern, Tassen und Stofftaschen. Beide freuten sich gleichermaßen über die Wetterbesserung und die sich mit Kauf- und Schaulustigen füllenden Straßen.

Gäste beim Flanieren auf der Neuen Allee. Foto: Jeannette Anthes

Spendenaktion für Erdbebenopfer

Kurzfristig zur Teilnahme am Frühlingserwachen hatte sich Nazli Battal aus Kirchheimbolanden entschlossen. In den ehemaligen Verkaufsräumen von „Lady M“ in der Vorstadt hatte sie spontan einen Spendenverkauf türkischer Spezialitäten zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei organisiert. „Ich bin sehr berührt, wie viele Menschen kommen, darunter auch ganz viele Deutsche“, freute sie sich über den Erfolg ihrer Aktion. Gleichermaßen zufrieden zeigte sich auch Claudia Thur-Giudice von der lokalen Nigeriahilfe. Mit ihrem Kaffee-und-Kuchen-Verkauf ist sie seit Jahren fester Bestandteil der Veranstaltung. An ihrem traditionellen Standort auf dem Römerplatz hatte sie den vollen Überblick über das Geschehen und freute sich: „Toll, wie sich der Platz füllt.“

Auf der benachbarten zentralen Bühne startete am frühen Nachmittag das Unterhaltungsprogramm mit Tanzvorführungen des Tanzsportclubs Grün-Weiß. Mikael Nuß freute sich ebenso über den sich mehr und mehr füllenden Platz: „Dass so viele Leute da sind, ist wunderbar.“ Für die große Anzahl seiner Tänzer hatte er als kleine Belohnung dann auch kleine Nussecken vorbereitet.

Gutes Angebot für Familien mit Kindern

Unwiderstehliche Düfte lockten die Besucher zur Mittags- und Kuchenzeit zu den kulinarischen Angeboten. Hauptgesprächsthema an Tischen und Bänken war das Wetter. Zahlreiche Familien waren bereits um die Mittagszeit im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Für Familienunterhaltung sorgten Abseilaktionen für Kinder an der Stadtmauer, eine Zaubererfamilie mit einer Theateraufführung sowie weitere Angebote für die Kleinen und Kleinsten rund um die Kerchemer Wutz.

Dank dem Gewerbeverein „Pro Kibo“, den Ausrichtern der Veranstaltung, dem himmlischen Petrus sowie allen Aktiven und Besuchern hat das diesjährige Frühlingserwachen einen vergnüglichen und abwechslungsreichen Sonntag geboten.