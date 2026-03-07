In unserer Serie „Gelassen im Garten“ gibt Andreas Raschke Tipps für Natur und Garten. Heike Schmidt aus Kerzenheim/Rosenthal hat eine Frage zu ihrer Apfelquitte.

Heike Schmidt fragt: „Ich habe eine Apfelquitte, Niederstamm, die jedes Jahr Wasserschosse bildet. Ich habe das Gefühl, dass sich durch das Schneiden immer mehr Wasserschosse bilden. Gibt es eine neuere Empfehlung anstatt sie jedes Jahr komplett zu entfernen?“

Unser Gartenexperte weiß Rat: „Die Größe eines Baums oder einer Pflanze ist in erster Linie abhängig von ihrer genetischen Veranlagung und vom Standort. Hier spielen die Feuchtigkeit, die Nährstoffverfügbarkeit, aber auch die Mächtigkeit des durchwurzelbaren Raums und die Verfügbarkeit von Licht, also die Helligkeit am Standort, eine Rolle. In der genetischen Veranlagung einer Obstart oder einer Obstsorte wird also bestimmt, ob der Baum groß werden will oder nicht.

Es gibt schwach wachsende Bäume

Es gibt starkwüchsige Bäume, dazu zählen Walnuss und Süßkirsche. 20 Meter Höhe sind keine Seltenheit, und wir können ihnen nur den Freiraum geben, den sie brauchen, so groß zu werden. Und es gibt schwach wachsende Bäume, wie Sauerkirschen, Aprikosen und Pfirsiche, die kommen nur auf etwa acht Meter. Dazwischen liegen dann Apfel, Birne und die angesprochene Quitte.

Im Obstbau kann durch die Veredelung der Bäume diese genetische Vorgabe verändert werden. Ich kann zum Beispiel eine stark wachsende Apfelsorte auf eine mittelstark wachsende Unterlage veredeln und dadurch den Baum kleiner halten. Denn entscheidend ist der Wurzelteil des Baumes, die sogenannte Unterlage. Ein Baum mit großem, dickem, weitreichendem Wurzelsystem hat eine große Aufnahmefläche für Wasser und Nährstoffe und wird entsprechend wüchsig.

Bäume können klein gehalten werden

In der japanischen Bonsai-Kultur werden riesige Bäume durch Schnitt von Blatt und Wurzel klein gehalten. Das ist für uns im Garten aber nicht möglich, denn die Wurzeln können wir nicht erreichen. Wenn der oberirdische Teil des Baumes die ganze Kraft, die er durch Wasser und Nährstoffe aus seinen Wurzeln bekommt, nicht verarbeiten kann, reagiert er mit starkem Neuaustrieb. Aus sogenannten „schlafenden Augen“, Knospen an Starkästen und Stamm, treiben junge Triebe mit viel Kraft nach oben; es entstehen „Wasserschosse“.

Ohne Ihren Baum gesehen zu haben, ist eine Einordnung nur vage möglich. Der Baum ist zwar als Niederstamm gezogen, hat aber gar keine schwach wachsende Unterlage, die notwendig wäre, damit es auch ein Stammbusch bleibt. Oft wird der Baum nur so gezogen, damit wir ihn besser ernten können; er will aber trotzdem groß und breit werden. Viele neue, junge Austriebe deuten oft auf einen viel zu starken Rückschnitt hin. Ihr Baum ist sehr wuchskräftig und benötigt großen Platz, um sich ausleben zu können. Geben Sie ihm diesen Raum.

Bäume werden ruhiger

Ihre Schnittmaßnahmen sollten Sie reduzieren, nur das Nötigste schneiden, und insbesondere die Baumspitze und die äußeren Starkäste sollten Sie gar nicht schneiden. Wenn der Baum sein Potenzial ausleben darf, wird er ruhiger, und die Bildung von Neuaustrieben geht zurück.

Schwierig wird es nun, wenn Sie den Platz nicht haben. Denn dann ist es der falsche Baum für diesen Standort. Umpflanzen geht natürlich nicht mehr, es bleibt nur der große Pflegeaufwand des starken Rückschnitts in Kauf zu nehmen oder den Baum herauszunehmen und durch einen geeigneten, kleinen oder schwachwüchsigen Baum zu ersetzen.“

Der Autor

Andreas Raschke ist im Donnersbergkreis als Pflanzenexperte und „Pflanzendoktor“ bekannt. Im Jahr 2024 wurde Raschkes Garten- und Landschaftsbaubetrieb in Bayerfeld-Steckweiler vom Klimaschutzmanagement der Kreisverwaltung als „Donnersberger Klimaheld“ ausgezeichnet.