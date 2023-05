Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die öffentliche Verwaltung steckt in einem Dilemma. Einerseits will sie einen guten Service bieten, transparent sein, bürgernah. Andererseits drängt sie den Bürger damit immer weiter in die Rolle des Kunden. Das hat gesellschaftliche Folgen. Und so mancher sieht sogar eine Gefahr in dieser Entwicklung.

Es war ein Augenblick, in dem Peter Funck (FWG) kurz die Contenance verlor. Was war passiert? Der Eisenberger Stadtbürgermeister war neulich über einen Beitrag in der Dorffunk-App gestolpert.