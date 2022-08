Von 83 neu gemeldeten Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden hat die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag berichtet. Demnach ist die Zahl aktiver Fälle dennoch gesunken: 214 im Donnersbergkreis. 63 sind es in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, 50 in der VG Kibo, 44 in der VG Winnweiler, 29 in der VG Eisenberg und 28 in der VG Göllheim. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist leicht gesunken auf 593,1. Gestiegen allerdings ist im Vergleich zum Vortag die Zahl der Menschen, die stationär behandelt werden müssen: um vier auf nun 23.