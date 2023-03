Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alles freut sich auf den Frühling, die klassisch begeisterten Musikfreunde der Region ebenfalls, und sie haben allen Grund dazu. Die Reihe „Musiken in Kirchheimbolanden“ hat wieder ihr Programm aufgenommen und sogleich in den Ostflügel der Orangerie einen Weltklasse-Pianisten eingeladen.

Alexei Tartakovsky, 1989 geboren, lebt mit seiner Familie seit seinem dritten Lebensjahr in den USA, studierte bei den großen Namen der Klavier-Ausbildung an der Juillard School New York,